Come ha perso la sua casa Omer Elomari, concorrente del Grande Fratello 2025: il drammatico racconto di guerra e la fuga della sua famiglia

Quella di Omer Elomari è una delle storie più drammatiche passate per la casa del Grande Fratello. Il concorrente dell’edizione 2025, condotta da Simona Ventura, è originario della Siria, paese dal quale è però dovuto scappare quando ha perso la sua casa. Omer ha vissuto sotto le bombe della guerra e proprio una di queste bombe ha colpiti in pieno la casa in cui viveva con i suoi genitori, distruggendola.

CHI È OMER ELOMARI DEL GRANDE FRATELLO/ Pronto a fidanzarsi nella casa? Fan già innamorati di lui!

È stato proprio Omer, nel suo video di presentazione, a raccontare il dolore di quel momento: “Era il 15 di agosto, la mia mamma preparava la colazione, ho sentito l’elicottero e un minuto dopo è arrivata la prima bomba nella mia casa.” Quel momento ha cambiato per sempre la sua vita: “La bomba ha eliminato tutto il mio passato. Abbiamo scelto di andare via dal paese e andare in Turchia.”

CHI È DONATELLA MERCOLEDISANTO, CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO/ Sposata con Andrea e già idolo del web!

Omer Elomari, la casa distrutta dalla guerra e la nuova vita: oggi vive in Italia

Lasciata la Siria per la Turchia, la vita di Omer e dei suoi genitori è a poco a poco ripartita: “Siamo riusciti a riprenderci, poi ho fatto di tutto”, ha ammesso il concorrente del Grande Fratello, spiegando di aver svolto ogni tipo di lavoro, dal settore edilizio fino alla ristorazione, per riprendersi e dare nuovo slancio alla sua vita. Poi la svolta: Omer ha lasciato la Turchia per trasferirsi in Italia e intraprendere una nuova vita, anche lavorativa. I genitori hanno supportato questo suo cambio, che ha portato il 26enne a diventare poi un consulente d’azienda. Il dramma che lo ha colpito quando aveva solo 11 anni è, oggi, solo in triste ricordo: la nuova casa di Omer è in Valtellina.