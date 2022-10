Come ha reagito Elettra Lamborghini alla squalifica di Ginevra?/ Ecco la verità!

Ginevra Lamborghini e la sorella Elettra faranno pace? “C’è uno spiraglio…”

Come ha reagito Elettra Lamborghini alla squalifica della sorella Ginevra? Durante la sua esperienza al Grande Fratello vip, Ginevra aveva parlato a lungo del suo rapporto con Elettra. Tra loro ad oggi è assente qualsiasi tipo di rapporto anche se un familiare avrebbe confidato a Ginevra che uno spiraglio potrebbe essersi aperto. Infatti, contrariamente a quanto pensano molti, Elettra sarebbe rimasta dispiaciuta per la squalifica della sorella Ginevra. La sorella di Elettra è stata ospite a Casa Chi e ha confidato che un familiare le avrebbe rivelato che Elettra non era affatto felice per la sua espulsione dal reality: “Se mia sorella ha festeggiato la mia espulsione? Allora intanto ti rispondo dicendoti che tante persone pensano che tra noi ci sia una faida in atto, un odio e quasi una goduria se una sta male. No, non è così”.

Ginevra ha fatto poi mea culpa spiegando che tra lei e Elettra ci sarebbero state delle incomprensioni: “Io penso che anche lei alla fine non provi sentimenti viscerali e negativi per me. Abbiamo sicuramente dei problemi da risolvere tra di noi, ma c’è tanta incomprensione. Il disprezzo che ho sentito negli anni passati sto iniziando a capirlo perché probabilmente ho avuto tante colpe e mi sono comportata in modo errato, entrambe ci siamo comportate in modo un po’ egoista l’un l’altra. Sto capendo tanto di alcuni suoi atteggiamenti e dei miei”.

Ginevra Lamborghini sarebbe intenzionata a ricucire il rapporto con la sorella Elettra. Un familiare le avrebbe infatti confidato che Elettra avrebbe manifestato vicinanza alla sua situazione: “Sono sicura che non ha per niente esultato perché in realtà lo so. Qualche piccolo uccellino di famiglia mi ha comunicato la sua vicinanza alla mia situazione. Quindi sono contenta di aver aperto uno spiraglio e da lì si può incominciare a lavorare. Sono felice e quindi non tutti i mali vengono per nuocere. Diciamo che è il lato positivo di quello che è successo. Da qui si può solo partire”.

Ginevra Lamborghini avrebbe dovuto partecipare già alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso era però saltato perché lei pretendeva che sul suo contratto ci fosse scritto che nessuno avrebbe potuto chiederle di Elettra e della sua famiglia. Ginevra però deve aver intuito che parlare della sorella le avrebbe consentito l’accesso al reality e per questo motivo ha deciso di accettare. Signorini, interpellato lo scorso anno, aveva dichiarato: “Voleva che una volta entrata in gioco non potessimo parlare della sua famiglia e specialmente di Elettra, con cui non va molto d’accordo. pretendeva proprio che a livello contrattuale ci fosse scritta questa cosa. Ma allora di che cosa parliamo? Lei sarebbe entrata come Ginevra Lamborghini, non certo Ginevra Bianchi”.











