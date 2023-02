Come le foglie al vento/ Film anni ’50 su Rete 4, oggi Mercoledì 15 febbraio

Come le foglie al vento, film di Rete 4 diretto da Douglas Sirk

Lo storico film anni ’50 Come le foglie al vento va in onda Mercoledì 15 febbraio alle ore 16:45 su Rete 4. Il film è ispirato al romanzo Written on the wind scritto dall’autore statunitense Robert Wilder nell’immediato dopoguerra. Il film, di genere drammatico sentimentale, è diretto dal regista tedesco Douglas Sirk e prodotto dalla Universal Pictures.

Vede come protagonisti l’attore Robert Stack, noto al pubblico del piccolo schermo grazie al suo ruolo da protagonista della serie televisiva Gli intoccabili e Rock Hudson nei panni rispettivamente di Kyle Hadley e Mitch Wayne. Assieme a loro in Come le foglie al vento, la bellissima Lauren Bacall, diventata famosa grazie al ruolo della madre di Barbra Streisand nel film L’amore ha due facce, che le valse un Golden Globe e la candidatura agli Oscar come migliore attrice non protagonista, e che in questo film ricopre il ruolo della dolce Lucy Moore.

Come le foglie al vento è un film capace di coinvolgere gli spettatori ancora oggi, grazie anche all’ottima sceneggiatura di George Zuckerman, alla fotografia di Russell Metty e alle musiche curate dal compositore statunitense Frank Skinner.

Come le foglie al vento, la trama del film

Il film Come le foglie al vento racconta la storia di due uomini, Kyle Hadley e Mitch Wayne, cresciuti insieme fin da bambini. Mitch è un esempio di virtù, mentre Kyle è un nullafacente alcolizzato. É proprio la sua aria tormentata però che affascina la bella Lucy Moore, la donna che Mitch cerca di conquistare da tempo.

Kyle e Lucy si sposano, lui in un primo momento smette di bere e tutto sembra andare per il meglio. Kyle scopre però di essere sterile e alla notizia si aggiunge anche la morte improvvisa del padre, di cui si colpevolizza, che fanno tornare repentinamente Kyle alle sue vecchie abitudini. Sua sorella Marylee inizia inoltre ad insinuare nell’uomo il dubbio che la moglie e il suo migliore amico abbiano una relazione clandestina.

Kyle scopre la gravidanza di Lucy, ma convincendosi che il figlio sia dell’amico Mitch, aggredisce la moglie che perde il bambino. Kyle e Mitch si scontrano, e Kyle perde la vita a causa di un colpo accidentale di pistola. Mitch viene accusato della morte dell’amico ma sarà proprio la sorella della vittima, che sembrava inizialmente decisa a ricattare Mitch, a raccontare la realtà dei fatti. Nel film, l’uomo viene poi assolto e può scrivere una nuova pagina della sua vita assieme a Lucy, coronando il loro sogno d’amore.

