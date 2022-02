Come le foglie al vento/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Laurent Bacall

Come le foglie al vento, film di Rete 4 diretto da Douglas Sirk

Come le foglie al vento va in onda oggi, mercoledì 9 febbraio 2022, a partire dalle 16.45 su Rete 4. Il film è stato distribuito da Universal CIV Video e prodotto da Albert Zugsmith per la Universal. La regia è di Douglas Sirk, in 46 anni di carriera ha diretto 42 pellicole, di alcune ha curato anche la sceneggiatura. Roy Glenn interpreta la parte di Sam, l’attore in 17 anni di carriera ha lavorato in otto film. Ha lavorato con attori del calibro di con Spencer Tracy, Katharine Hepburn, Sidney Poitier, Kirk Douglas, Robert Mitchum.

La parte di Mitch Wayne è affidata a Rock Hudson che in 37 anni di carriera ha interpretato 54 film e vinto 4 Golden Globe e ricevuto una nomination all’Oscar per Il Gigante come migliore attore protagonista. Nel cast troviamo Rock Hudson, Laurent Bacall, Robert Keith, Dorothy Malone e Lauren Bacall.

Come le foglie al vento, la trama del film

Leggiamo la trama di Come le foglie al vento. Kyle Hadley è un uomo benestante, proviene da una famiglia ricca dove il padre è un noto industriale. Il suo amico Mitch fa il geologo e lavora alle dipendenze degli Hadley, entrambi i giovani sono innamorati di Lucy, ma Kyle con il suo carattere intraprendente riesce a far breccia nel cuore della donna e alla fine riesce a sposarla. Lucy con i suoi modi gentili esercita sul marito un’influenza positiva, difatti l’uomo prima di convolare a nozze si ubriacava spesso, ora pensa a mettere su famiglia, vuole un figlio per occuparsi del suo futuro. Purtroppo però la relazione viene messa a dura prova, quando Kyle viene a sapere dal medico che non potrà diventare padre, la notizia lo turba talmente tanto che riversa il suo malessere sull’alcool e in poco tempo riprende a bere smodatamente. Marylee è la sorella di Kyle ed è perdutamente innamorata di Mitch, ma l’uomo non contraccambia il sentimento e la respinge. La donna già un po’ squilibrata di suo, vuole vendicarsi e fa credere al fratello che la moglie ha una relazione clandestina con Mitch. Nonostante il medico abbia detto ai coniugi Hadley di non poter avere figli, Lucy rimane incinta, il marito però sapendo che non può essere il suo, si convince che quanto rivelato dalla sorella è verità e l’unico modo per cui la moglie è rimasta incinta è perché l’ha tradita con Mitch.

