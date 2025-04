Una discografia breve ma così intensa da restare impressa nella memoria degli appassionati e soprattutto nella storia della musica internazionale. Testi a tratti malinconici, di grande spessore introspettivo; musicali che si univano per veicolare un bisogno e forse nei suoi ultimi anni anche un disagio sempre più dilaniante. Stiamo parlando di Amy Winehouse; aveva solo 27 anni quando venne trovata senza vita il 23 luglio del 2011 nella propria abitazione. Da allora, a distanza di quasi 15 anni, il cordoglio e l’affetto dei fan non hanno mai conosciuto una frenata così come i misteri che circolano intorno alle ragioni e dinamiche della sua morte.

Dall’abuso di alcol alla dipendenza dalle droghe, alla tesi del fratello di Amy Winehouse che parlò di disturbi alimentari fino al suicidio involontario; la morte della cantante a soli 27 anni continua ad agitare il dibattito. Resta, tra le fonti ufficiali, l’esito degli esami tossicologici che misero in evidenza un livello di alcol nel sangue ben oltre la soglia limite. La scomparsa della star della musica è solo l’ultimo capitolo di una vita travagliata; quasi per tutta la sua breve carriera è stata al centro dell’attenzione mediatica per il tema delle dipendenze come quando nel 2005 emerse il suo utilizzo di droghe pesanti. Dall’alcol alle sostanze stupefacenti, anche dal punto di vista artistico erano evidenti le ripercussioni; concerti disertati, esibizioni in stato alterato. Si è parlato spesso di una sorta di autodistruzione, un processo quasi inconsapevole per Amy Winehouse e forse frutto di un malessere con radici lontane nel tempo.

Blake Fielder-Civil, ex marito di Amy Winehouse: un matrimonio ‘lampo’ e burrascoso

Anche la vita privata di Amy Winehouse non è stata immune a turbolenze; tumultuosa la relazione con l’ex marito Blake Fielder-Civil, sposato nel 2007. Solo qualche mese più tardi arrivò il primo scandalo mediatico; fotografati insieme, per strada, visibilmente feriti per una presunta colluttazione tra loro. Seguono accuse, processi in tribunale e richiesta di separazione con l’ammissione da parte della cantante – quando ormai l’amore era ampiamente concluso – di essersi innamorata di un altro uomo al punto da essere in grado di superare anche il tunnel della dipendenza dalle droghe.