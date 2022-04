Com’è morta Catherine Spaak, le cause/ Dopo aver superato la prima emorragia…

Com’è morta Catherine Spaak? “Ha avuto il terzo ictus e…”, il racconto della sorella

Catherine Spaak è venuta a mancare lo scorso 17 aprile. L’attrice e conduttrice era malata da tempo e si è spenta all’età di 77 anni. La sorella di Catherine, Agnes, è intervenuta a Storie Italiane da Eleonora Daniele e ha rotto il silenzio sulle cause della morte. Dopo aver superato la prima emorragia cerebrale presentatasi nel corso del primo lockdown, infatti, i problemi di salute per il volto tv non erano finiti. La sorella ha rivelato: “Il 25 di luglio ha avuto il terzo ictus e da allora purtroppo c’è stato un lunghissimo calvario. Posso dire, però, che se n’è andata tranquillamente, io le sono stata vicina fino all’ultimo momento”. Nel 2020, l’attrice era stata colpita da una emorragia cerebrale.

Dopo il percorso di riabilitazione, l’attrice parlò pubblicamente della malattia che l’aveva colpita: “La malattia e il dolore non sono delle vergogne. Non ci si deve vergognare della malattia, è un accadimento, può succedere a chiunque. Non va nascosta. È una prova da affrontare con coraggio e serenità”, aveva dichiarato. In concomitanza con l’emorragia, Catherine Spaak aveva perso l’uso della vista e non riusciva più a camminare. E’ riuscita poi a rimettersi grazie al percorso di riabilitazione.

Catherine Spaak è stata colta nuovamente da un ictus la scorsa estate, il 21 luglio 2021. L’attrice si trovava in vacanza a Sabaudia ma la situazione era apparsa più grave delle precedenti. I familiari avevano preso consapevolezza che le sarebbe rimasto poco da vivere. Le cose sono poi precipitate e l’attrice è morta lo scorso 17 aprile. Nel 2021, Catherine Spaak parlò apertamente della malattia: “Io sono stata salvata dalla mia governante perché quel giorno ero da sola in casa. Mi sono poi trovata in ospedale e ho impiegato un po’ di tempo a capire cosa fosse successo. Alcuni parenti erano venuti lì perché i medici dicevano che non avevo speranze. Ma le cose sono andate diversamente, fortuna. Devo ringraziare tutta l’equipe di dottori che sono stati straordinari. Non ho mai avuto paura un solo istante. Oggi giorno siamo sempre in pericolo. Per qualsiasi cosa. Dobbiamo ringraziate sempre chi volete per essere ancora vivi. Io non vedevo e non camminavo. Quindi la cosa mi ha un po’ sconcertato e ho capito che dovevo stare attenta. Sono passata dal letto alla sedia a rotelle. Poi al deambulatore e oggi al mio tacco rosso”, aveva raccontato. Catherine Spaak si era mostrata sempre tenace e determinata. Ha combattuto con positività lanciando un messaggio importante per chi vive la malattia con vergogna.

