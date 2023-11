Com’è morta e che malattia aveva Anna Kanakis?/ Ignota la causa del decesso: silenzio del marito

Com’è morta Anna Kanakis

A soli 61 anni, è venuta a mancare Anna Kanakis, indimenticata Miss Italia 1977 che, nel corso della sua carriera, è stata anche un’attrice e una scrittrice. Bellissima e dotata di un’eleganza innata che sono rimaste intatte nel corso degli anni, Anna Kanakis è stata una delle donne più belle e apprezzate del mondo dello spettacolo italiano. L’annuncio della morte, arrivato dal marito, Marco Merati Foscarini, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. La notizia della morte di Anna Kanakis è diventata subito virale, ma come è morta Anna Kanakis?

La causa del decesso della Kanakis non è stata resa nota. Il marito Marco Merati Foscarini ha confermato il decesso senza, tuttavia, svelare la causa che ha portato alla prematura scomparsa dell’attrice e scrittrice.

Il silenzio del marito di Anna Kanakis sulle cause della morte

Non si sa come sia morta Anna Kanakis le cui esequie si svolgeranno giovedì, alle ore 15:00, in Piazza San Salvatore in Lauro, a Roma, città in cui è venuta a mancare. No si sa, dunque, se la Kanakis fosse malata. La famiglia dell’indimenticata Miss Italia preferisce mantenere il più stretto riserbo sulle cause della sua scomparsa che ha lasciato senza parole non solo i colleghi, ma anche tutto il pubblico che l’aveva sempre amata e apprezzata per la sua classe e raffinatezza.

Non si sa, dunque, se l’attrice soffrisse di qualche patologia in particolare. La Kanakis, del resto, è sempre stata molto riservata preferendo far parlare di sè per i suoi successi professionali.











