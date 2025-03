COM’È MORTA ELEONORA GIORGI? LA CONFESSIONE: “MI TENGONO IN VITA SOLO PER…”

Com’è morta Eleonora Giorgi e cosa sappiamo dell’ultimo periodo della vita dell’attrice, venuta a mancare lo scorso 3 marzo? Questo pomeriggio, nel secondo dei due oramai consueti appuntamenti del fine settimana con le storie e emozionanti e le interviste fatte da Silvia Toffanin, si tornerà infatti a parlare della 71enne artista, già omaggiata lo scorso weekend con uno speciale che il talk show in onda su Canale 5 le aveva dedicato: stavolta, invece, negli studi del programma saranno ospiti i due figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, per un toccante ricordo della madre e che sicuramente aggiungerà altri dettagli intimi a ciò che conosciamo. Scopriamo intanto com’è morta Eleonora Giorgi attraverso le parole di chi l’ha accompagnata nella sua lotta con il tumore.

Sophie Teckel, chi è l’ex moglie di Bobby Solo: perchè si sono lasciati?/ “Quando non si va più d’accordo…”

Per raccontare com’è morta Eleonora Giorgi, classe 1953 e scomparsa all’inizio di questo mese nella clinica dov’era ricoverata da tempo, dobbiamo ricordare che l’attrice capitolina era malata da tempo dopo la diagnosi del tumore al pancreas e che l’ha vista affrontare un vero e proprio calvario tra le operazioni, i cicli di chemioterapia e il ricorso a delle cure sperimentali che, tuttavia, con questa forma di neoplasia (ne parliamo più diffusamente quest’oggi in un altro pezzo dedicato proprio a cos’è l’adenocarcinoma a carico del pancreas, NdR), non hanno avuto grande effetto. Nonostante questo, come raccontato dagli stessi figli che oggi saranno ospiti della Toffanin, la madre ha affrontato questo percorso sempre con il sorriso e, come ricorda la preview della puntata che ci accingiamo a vedere, “celebrando la vita” nonostante tutto.

Chi è Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi?/ "Con mio fratello Paolo ci siamo ritrovati grazie a mamma"

ELEONORA GIORGI, L’ULTIMO PERIODO: OGNI GIORNO ERA UN “REGALO” PER…

Infatti, nel parlare di com’è morta Eleonora Giorgi va ricordato non solo la presenza delle metastasi del tumore con cui aveva dovuto fare i conti (nell’ultimo periodo avevamo scoperto che queste si erano diffuse anche al cervello, costringendo l’artista a sottoporsi alla radiochirurgia) ma anche il peggiorare delle sue condizioni di salute mentre intanto le veniva praticata la terapia del doloro. “La faccio con morfina e cortisone, ho un’ampolla al collo e l’ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro ma perché tutto succeda il più tardi possibile” aveva detto in uno dei suoi ultimi interventi, ammettendo che per lei oramai ogni giorno era una sorta di “regalo” e tuttavia mostrandosi forte e riuscendo a scherzare pure con i suoi cari che le stavano accanto.

Chi è Massimo Ciavarro, ex marito di Eleonora Giorgi/ "Nostra separazione? Dolorosa: ci volle tempo per..."

Insomma, nello scoprire com’è morta Eleonora Giorgi bisogna dare conto non solo dell’aspetto medico della vicenda e della progressione di una forma tumorale estremamente aggressiva e che si diffonde con grande rapidità ma anche quello umano: “Faremo il necessario affinché il tempo che le resta sia piacevole, ma non possiamo fare nulla per allungarlo” aveva raccontato il figlio Andrea, aggiungendo che la famiglia aveva cercato di godersi ogni momento in sua compagnia. Anche per questo motivo, al di là delle difficoltà degli ultimi giorni e della sua strenua lotta con la malattia, Eleonora Giorgi si è spenta nel modo più sereno possibile e, come riporta la nota diffusa poco dopo la sua scomparsa, “nell’amore e nell’abbraccio dei suoi figli”.