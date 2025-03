COM’È MORTA ELEONORA GIORGI? L’ESPERTO, “ERA TROPPO TARDI PER…”

Com’è morta Eleonora Giorgi e cosa sappiamo degli ultimi giorni di vita dell’attrice capitolina? Questo pomeriggio, nella puntata domenicale di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere, il talk show condotto da Silvia Toffanin dedicherà grande spazio al ricordo della 71enne capitolina, scomparsa lo scorso 3 marzo e uno dei volti storici della trasmissione in onda su Canale 5, a cui aveva raccontato la progressione del tumore al pancreas che l’aveva colpita, condividendo col pubblico le piccole gioie e anche i tanti dolori degli ultimi due anni di vita. E, in attesa di scoprire come il rotocalco omaggerà la memoria della madre di Massimo Ciavarro e Andrea Rizzoli, parliamo qui di com’è morta Eleonora Giorgi.

Se del tumore al pancreas, la patologia che ha stroncato la poliedrica artista capitolina, parliamo in un pezzo a parte approfondendola dal punto di vista medico, qui ci concentriamo invece sulle cause che hanno portato alla morte l’ex compagna di Massimo Ciavarro: scoprendo com’è morta Eleonora Giorgi, ricoverata oramai da qualche tempo presso la clinica romana ‘Paideia’, dove era sottoposta alla terapia del dolore, dobbiamo chiarire che sono le sono state fatali le metastasi del cancro che le era stato diagnosticato nel 2023. Come si ricorda, nel novembre di quell’anno aveva annunciato a ‘Pomeriggio Cinque’ la terribile diagnosi: nonostante la chemioterapia e le cure sperimentali, non c’è stato nulla da fare contro il progredire della malattia.

ELEONORA GIORGI, TUMORE AL PANCREAS: “LE METASTASI ORAMAI AVEVANO…”

“Quando il cancro al pancreas è in fase avanzata è un’evenienza comune che le metastasi colpiscano altri organi. Più raro, invece, che si presentino nell’encefalo che non è la sede tipica di questo tumore” così aveva parlato, di recente, Massimo Di Maio, presidente AIOM (Associazione italiana di oncologia medica), intervistato dall’AdnKronos: raccontando com’è morta Eleonora Giorgi, ricordiamo proprio come in una delle ultime apparizioni in tv, nel salotto televisivo di “Verissimo”, la 71enne aveva parlato della scoperta di una metastasi nel cervello, per via della quale aveva dovuto sottoporsi alla radiochirurgia: “È andata bene, ma un po’ di paura l’ho avuta” aveva confessato la Giorgi a Silvia Toffanin.

Una situazione poco frequente quella delle metastasi al cervello, come hanno raccontato alcuni esperti, sentiti dai principali media nel corso degli ultimi giorni e che hanno provato a spiegare com’è morta Eleonora Giorgi, pur senza ovviamente avere tutti gli elementi clinici necessari e non conoscendo il suo caso specifico: l’attrice, come raccontato anche dal professor Davide Melisi dell’Unità Terapie sperimentali in Oncologia dell’Azienda ospedaliera di Verona, aveva anche tentato la strada delle cure sperimentali ma “era già troppo tardi” e la terapia si era limitata sole quattro sedute. “Come facciamo per tutti i pazienti che hanno i requisiti clinici, l’abbiamo inserita nel programma sperimentale di immunoterapia” aveva spiegato Melisi, aggiungendo con dispiacere che le condizioni di salute erano troppo compromesse, per via della progressione del tumore, affinché l’organismo potesse tollerare quel nuovo ciclo di cure. È importante perseguirle da subito, nelle fasi avanzate della malattia non hanno la stessa efficaci”.