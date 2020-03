Com’è morta Grace Kelly/ Il tragico incidente con la figlia Stephanie

Grace Kelly come è morta? Sua Altezza Serenissima la Principessa Grace torna protagonista in tv nello speciale “Grande amore” condotto da Carlotta Signoris e trasmesso domenica 22 marzo 2019 su Rai3. La Principessa Grace di Monaco è morta nella tra il 13 e il 14 settembre del 1982 di di emorragia cerebrale intervascolare a seguito delle ferite riportate durante un tragico incidente stradale. L’attrice americana, diventata poi la principessa di Monaco, è morta a soli 52 anni presso l’ospedale di Montecarlo. La diva era stata vittima di un incidente stradale in compagnia della figlia Stephanie di soli 17 anni. A comunicarne la scomparsa sono stati i servizi di informazione del Principato di Monaco con un comunicato stampa ufficiale: “Lo stato di salute di Sua Altezza Serenissima Grace si è aggravato nella notte tra il 13 e il 14 settembre. La prognosi era riservatissima a metà della giornata del 14 settembre. In fine di giornata, ogni possibilità di intervento terapeutico era ormai superata e Sua Altezza Serenissima la Principessa Grace è morta di emorragia cerebrale intervascolare alle ore 22,30”.

Grace Kelly, la morte

E’ il 13 settembre del 1982 quando Grace Kelly resta vittima di un gravissimo incidente stradale. Era un lunedì mattina e la Principessa di Monaco si trovava a bordo della sua Rover 3500 con la figlia Stephanie. Ad un certo punto la vettura è uscita di strada, forse per un problema ai freni, precipitando in una scarpata di circa quindici metri. La Principessa Grace è stata soccorsa da un coltivatore di fiori che ha prontamente chiamato la polizia e i soccorsi. Grace e la figlia Stephanie sono state poco dopo trasportate d’urgenza all’Ospedale di Montecarlo: la 17enne Stephanie viene dimessa poche ore dopo, mentre per la Principessa è costretta a restare per fratture multiple al femore, alla clavicola e ad una costola. Inizialmente, nonostante le plurime fratture, la stato di salute di Grace non sembrava in pericolo, ma durante la notte del 13 e 14 settembre la situazione è degenerata con il decesso della Principessa. Una tragedia che sconvolto i cittadini monegaschi e il mondo intero.



© RIPRODUZIONE RISERVATA