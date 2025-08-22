Chi è Lucrezia Baccichet e com’è morta l’attrice: aveva solo 28 anni, vittima di un terribile incidente stradale in Puglia.

Una notizia terribile sconvolge il mondo del cinema, i suoi sostenitori e soprattutto amici e familiari: Lucrezia Baccichet è morta ieri, 21 agosto 2025, in seguito ad un terribile incidente mentre si trovava in vacanza in Puglia. Nata a Milano, si era trasferita da tempo a Roma per portare avanti in maniera più assidua la sua carriera da attrice; come racconta TgCom24, la 28enne non è sopravvissuta ad un terribile incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale tra le località di Foggia e Troia.

Millie Bobby Brown ha adottato la sua prima figlia/ La star di Stranger Things diventa madre a 21 anni

Stando alle ricostruzioni, Lucrezia Baccichet si trovava a bordo di un veicolo in compagnia di alcuni parenti tra cui anche i genitori; durante il tragitto l’auto avrebbe impattato violentemente contro un furgone con numerose persone a bordo. La giovane attrice sarebbe morta sul colpo – racconta TgCom24 – in seguito al terribile incidente automobilistico.

Perché Katia Ricciarelli non è andata ai funerali dell'ex marito Pippo Baudo

Lucrezia Baccichet, una carriera luminosa spezzata da sul più bello: dall’esordio sul set al primo libro nel 2024

Una carriera già importante e un futuro luminoso all’orizzonte, ecco chi è Lucrezia Baccichet morta alla giovane età di 28 anni. Aveva iniziato da tempo il suo percorso nel mondo della recitazione con il sogno coltivato fin da giovanissima di diventare attrice; gli studi presso il Centro Intensivo Allenamento Permanente Attori, poi ampliato con un corso presso la nota Scuola Mohole di Milano. Negli ultimi anni aveva iniziato a farsi notare prima a teatro e poi al cinema, nel 2023, con il debutto nel cast de ‘Il meglio di te’ di Fabrizio Maria Cortese.

Marcella Bella choc: "Sono arrivati a dire che ero raccomandata"

Ma non solo il cinema, Lucrezia Baccichet – morta all’età di 28 anni dopo un incidente stradale – lo scorso anno aveva esordito anche nel mondo editoriale con il suo primo libro. ‘Io sono – Manuale di sopravvivenza al mondo delle apparenze’, questo il titolo del suo lavoro di scrittura e che vale come ulteriore testimonianza del suo talento.