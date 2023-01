Com’è morta Maria Callas?/ L’ipotesi suicidio, il dimagrimento improvviso e la depressione

Com’è morta Maria Callas? L’addio a 54 anni a causa di un arresto cardiaco

Mito, leggenda e talento si fondono quando si torna a parlare di Maria Callas e della sua morte. Ancora oggi molti si chiedono se ‘La divina’, così soprannominata la grande cantante lirica, sia morta per cause naturali o se vi sia giunta volontariamente. Era il 16 settembre 1977 quando la Callas – il cui vero nome è Maria Anna Cecilia Sofia Kalogheropoulou -, a 54 anni, fu trovata morta nel suo appartamento di Parigi.

La causa della morte? Arresto cardiaco, stando a quanto scritto sul referto medico. Maria Callas morì sa sola, alimentando le voci di un possibile suicidio soprattutto in virtù degli ultimi avvenimenti che avevano toccato la sua vita. Va detto che al tempo vennero citati frequentemente come cause della sua morte la grave disfunzione ghiandolare della giovinezza e il drastico dimagrimento degli ultimi anni della sua vita.

Maria Callas, le cause del dimagrimento e i problemi di salute

Franco Zeffirelli scriverà che il suo cuore aveva ceduto a causa degli abbandoni, come “quello della voce e quello delle persone amate”; sta di fatto che tanti furono gli avvenimenti che segnarono profondamente nell’animo e nel fisico Maria Callas. La cantante iniziò a dimagrire in modo importante e abbastanza velocemente e tante furono le ipotesi a riguardo. C’è chi parlò di depressione dovuto a un amore finito male (quello drammatico con Aristotele Onassis) e per la voce persa, motivo per il quale si allontanò dalle scene; c’è chi invece ha parlato della volontà della cantante di dimagrire per assomigliare sempre più al un suo mito, Audrey Hepburn. Oltre a questi vari problemi, la Callas pare infine soffrisse anche di insonnia cronica.

