Marina Donato, com’è morta la produttrice tv: si è spenta questa notte presso il policlinico Umberto I dopo un malore improvviso.

Ci lascia un pezzo più che consistente della televisione italiana; Marina Donato, in qualità di produttrice tv ha dato vita ad innumerevoli programmi alla base della crescita e maturazione del mondo del piccolo schermo. La vedova di Corrado Mantoni raggiunge il marito, una notizia improvvisa e che desta un dolore indistinto nel mondo dello spettacolo e non solo. Si è spenta nella notte tra il 30 e 31 luglio 2025 presso il policlinico Umberto I, come riporta l’Ansa.

Non è nota una malattia pregressa o condizioni di salute precarie; Marina Donato sarebbe stata colta da un malore improvviso nella giornata di ieri mentre si trovava a cena in un ristorante. Temendo un arresto cardiaco, immediata è stata la corsa in ospedale e i tempestivi tentativi di rianimazione per la nota produttrice televisiva; purtroppo, la corsa contro il tempo si è rivelata inutile. Questa notte – 31 luglio 2025 – Marina Donato è venuta a mancare all’età di 76 anni lasciando un vuoto devastante nel cuore degli affetti e senza dubbio anche degli amici e colleghi conosciuti lungo il corso della sua splendida e longeva attività professionale.

La dedizione per il lavoro era peculiarità più marcata di Marina Donato che, fino a pochi giorni prima della triste scomparsa annunciata questa mattina, si era dedicata anima e corpo ai suoi progetti televisivi. Come riporta l’Ansa, proprio in queste ore si è espresso Amadeus che con lei stava lavorando a ‘La Corrida’, format televisivo portato al successo dal compianto marito Corrado Mantoni.

“Ci eravamo sentiti ieri mattina e il pomeriggio: la notizia di oggi è stata un colpo, mi ha lasciato senza parole”, queste le parole di Amadeus, come riporta l’Ansa, alla notizia della triste e improvvisa scomparsa di Marina Donato. “Ci metteva sempre energia, entusiasmo; le volevo bene e anche lei ne voleva a me”, ha aggiunto il conduttore spiegando come fosse ardente l’entusiasmo di riportare in tv a La Corrida del grande Corrado Mantoni – compianto marito di Marina Donato – verso il quale ha sempre nutrito affetto e stima.

