Com’è morta Marina la moglie di Rocco Schiavone 6? Vittima di un agguato ma spunta altra verità

Più cinico, disilluso e amareggiato che mai ogni mercoledì su Rai2 torna in onda il Vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini impersonato da Marco Giallini e giunto già alla sesta stagione. Le anticipazioni Rocco Schiavone 6 svelano che oltre ad occuparsi dei vari casi di cronaca, il protagonista sarà alle prese ancora una volta con il suo passato e soprattutto sul tragico evento che gli sconvolto e rovinato la vita: com’è morta Marina la moglie di Rocco Schiavone 6?

Sin dalla prima stagione la morte di Marina in Rocco Schiavone è sempre stata avvolta nel mistero, deceduta a causa di un incidente stradale solo in seguito si è scoperto che in realtà si era trattato di un agguato per il Vicequestore. E non è tutto perché sul finire della quinta stagione con una serie di colpi di scena spiazzanti è venuta fuori un’altra parte di verità. L’ex collega ed amante Caterina Ruspoli gli ha rivelato che dietro la morte di Marina c’era Enzo Baiocchi, malavitoso che voleva vendicare il fratello Luigi ucciso proprio da Schiavone ma non è tutto nella ricerca sulla verità com’è morta Marina, la moglie di Rocco Schiavone 6 si scopre che è stato tradito anche da uno dei suoi amici più fidate: Sebastiano.

Anticipazioni Rocco Schiavone 6: emergono nuove verità sulla morte di Marina?

E non è tutto perché dalle anticipazioni Rocco Schiavone 6 si scopre che in questa stagione il vicequestore sarà costretto a vivere con il peso del tradimento dell’amico Sebastiano che nel frattempo è scomparso. In questa solitudine profonda sentirà e con un enorme peso sulle spalle si butterà sul lavoro, e su casi anche drammatici e delicati. Tuttavia con gli amici di sempre Brizio e Furio, anche loro sconvolti dalle rivelazioni su Sebastiano, intraprenderà un lungo viaggio verso la verità. Emergeranno nuove verità sulla morte di Marina in Rocco Schiavone 6? Nel frattempo Rocco Schiavone continua a ‘vedere’ e percepire la moglie (impersonata nelle prime stagioni da Isabella Ragonese e nelle ultime due da Miriam Dalmazio), l’amore più grande della sua vita. Rocco Schiavone va in onda ogni mercoledì in prima serata su Rai2.