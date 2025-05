Com’è morta Moana Pozzi? La scomparsa prematura dell’attrice a luci rosse

Moana Pozzi è stata una delle attrici simbolo del panorama pornografico italiano, andata via troppo presto dopo aver a lungo lottato con una malattia. Nata all’anagrafe Anna Moana Rosa Pozzi e originaria di Genova, si è dedicata intensamente alla sua carriera spaziando dalla conduzione televisiva alla politica, sino al cinema che l’ha resa celebre in tutta Italia con il nome spesso abbreviato “Moana”.

Attorno alla morte dell’attrice a luci rosse si sono affollate nel corso degli anni numerose voci e speculazioni, sempre smentite dalla famiglia. Moana Pozzi è morta il 15 settembre 1994 all’età di soli 33 anni presso l’Hôtel-Dieu di Lione dopo un lungo ricovero dovuto alla malattia, un tumore al fegato che le era stato diagnosticato diversi mesi prima. Tuttavia l’improvvisa scomparsa dell’attrice scatenò non poche speculazioni, tra cui le voci mai confermate secondo cui la notizia della sua morte fosse falsa.

A smentire categoricamente tutte le voci ci ha pensato più volte la famiglia di Moana Pozzi in seguito alla sua morte. Anche la madre Rosanna Alloisio, in un’intervista rilasciata a La Stampa lo scorso anno, è tornata sul delicato argomento per chiarire ulteriormente la vicenda e zittire una volta per tutte le speculazioni: “Le leggende sono false, la morte è vera. Ho tutti i documenti. Scoprì di avere un tumore al fegato al ritorno da un viaggio in Africa. Era stanca, con gli occhi giallicci. Sette mesi dopo non c’era più“.

A ricordare Moana Pozzi c’è anche una sua amica nonché collega, Milly D’Abbraccio, che questa sera sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve su Rai 2 per una ricca ed intensa intervista. L’ex attrice pornografica ha così ricordato Moana, secondo le anticipazioni riportate da Adnkronos: “L’hanno accusata troppe volte in vita e decantata molto da morta. […] È inutile fare quelli che quando è in vita dicono ‘è una prostituta, una zo**ola’ poi quando muore dicono invece ‘è una santa!’. Dopo la morte di Moana sono rimasta io l’ultima pornodiva“.