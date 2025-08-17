Com'è morta Nilla Pizzi: l'addio alla straordinaria cantante è arrivato nel 2011. La donna stava male da diverso tempo ed era stata operata

La straordinaria Nilla Pizzi è stata la prima artista a trionfare al Festival di Sanremo. Era il lontano 1951 e lei mise in mostra tutto il suo grande talento, arrivando a conquistare la Palma d’oro. Sessant’anni dopo, nel 2011, la cantante è morta. Era il 12 marzo del 2011 e lei aveva 91 anni: da tempo non stava più bene, anche ovviamente per via dell’età avanzata. Ma come è morta Nilla Pizzi?

Nilla Pizzi è venuta a mancare il 12 marzo del 2011: aveva 91 anni ed era ricoverata nella casa di cura Capitanio di Milano, dopo aver subito un intervento qualche giorno prima. Nonostante sembrasse in ripresa, l’età e la malattia hanno portato Nilla Pizzi alla morte. I funerali dell’artista solo stati celebrati tre giorni dopo, nella basilica di Santa Eufemia a Milano, e le sue ceneri tumulate a Sant’Agata Bolognese, suo paese d’origine.

Com’è morta Nilla Pizzi e malattia: lontana dal mondo della musica per due anni

Diversi anni prima di morire, circa sette, Nilla Pizzi ha dovuto fare i conti con una malattia. L’artista è stata infatti colpita da una patologia vascolare e per questo motivo è rimasta lontana dal mondo della musica e dello spettacolo per circa due anni, seguendo un lungo periodo di riabilitazione. Tornata poi sulle scene tra il 2005 e il 2006, Nilla Pizzi, ormai debilitata dalla malattia e dall’età, non ha certamente mantenuto i ritmi che aveva invece in precedenza. Nonostante ciò, pochi mesi prima di morire aveva cominciato a lavorare a un nuovo album, che però non riuscì a completare.

Tre settimane prima di morire, Nilla Pizzi era stata operata. In fase di recupero, il suo cuore non ha retto e si è spento la mattina del 12 marzo del 2011. L’artista aveva dei problemi non ben specificati: di certo la patologia vascolare avuta diversi anni prima ha influito in maniera importante sulle sue condizioni di salute.