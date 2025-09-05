E’ morta Pia Velsi, celebre attrice nota per il ruolo di ‘nonna Trieste’: gli ultimi anni vissuti in povertà e solitudine.

Per coloro che appartengono ad un’altra generazione, o semplicemente ai grandi appassionati di cinema a tutto tondo, basterà citare la ‘nonna Trieste’ per riportare alla memoria il celebre contributo di Pia Velsi per il cinema italiano. All’età di 101 anni, colei che aveva contribuito a rendere cult il film ‘Parenti Serpenti’ di Mario Monicelli, si è spenta. Un ruolo che valse da apripista ad una carriera scandita da grandi successi tra cinema, tv e teatro e che oggi ha un retrogusto agrodolce pensando agli ultimi anni vissuti in triste decadenza tra solitudine e povertà.

Il cinema dà, il cinema toglie; la luce dei riflettori si è ingiustamente spenta su Pia Velsi che da diverso tempo era ormai alle prese non solo con le ristrettezze economiche ma anche con la solitudine. Senza parenti vicini; l’attrice non aveva figli o qualcuno che si prendesse cura di lei. Come racconta Leggo, negli ultimi anni è stato pregevole l’aiuto della Comunità di Sant’Egidio; al suo fianco nei momenti più difficili, soprattutto quando incombeva il rischio sfratto.

Pia Velsi, è morta la celebre attrice dimenticata dal mondo dello spettacolo

Pia Velsi, all’anagrafe Elpidio Sorbo, è morta lasciando un solco incredibile nel mondo del cinema e soprattutto addolorando per le condizioni che hanno scandito i suoi ultimi anni. Cresciuta a Napoli, ha conquistato il pubblico a suon di ironia e irriverenza; i più grandi hanno giovato del suo talento. Da Massimo Troisi al già citato Mario Monicelli, passando per il grande Luciano De Crescenzo. Un volto simbolo della commedia italiana che ha saputo fare del trasformismo la sua carta vincente. Non solo i ruoli cinematografici e televisivi; Pia Velsi sapeva destreggiarsi anche in piccole parti come quelle pubblicitarie. In molti la ricorderanno al fianco dell’ex calciatore Alessandro Del Piero.

La scomparsa di Pia Velsi addolora, il mondo del cinema piange un punto cardine di un genere al tramonto ma lascia anche un doloroso rimpianto; lo showbiz come croce e delizia, capace di dimenticare ingiustamente anche volti che per anni hanno contribuito alla sua fortuna.