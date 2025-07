Com'è morto Aleksej Navalny? Lo 'speciale' questa sera su La7 di Ezio Mauro prova a ricostruire una vicenda piena di misteri, incongruenze e...

COM’È MORTO ALEKSEJ NAVALNY? LE AUTORITA’ PARLARONO DI “TROMBOSI” MA…

Com’è morto Aleksej Navalny e cosa sappiamo dei misteri e le tante incongruenze relative alla scomparsa dell’attivista e politico russo inviso al Cremlino e principale oppositore di Vladimir Putin? Questa sera, in fascia prime time su La7 (l’appuntamento è per le ore 21.15), andrà in onda lo speciale dedicato all’attivista deceduto nel febbraio del 2024 a 47 anni, mentre si trovava in carcere.

Il programma di approfondimento, condotto da Ezio Mauro, proverà a chiarire tutti i lati oscuri relativi all’attività e gli ultimi giorni di vita del blogger e dissidente originario proprio dell’oblast’ di Mosca. In attesa di guardare questo speciale dal sottotitolo che racconta già molto di quale sarà il filo che guida la narrazione (“Cronaca di un omicidio politico”), scopriamo com’è morto Aleksej Navalny e quali sono i punti ancora da chiarire.

Per parlare della scomparsa dell’attivista russo più conosciuto e raccontare anche com’è morto Aleksej Navalny possiamo, innanzitutto, rimandare a un ritratto del politico che in passato aveva fondato “Jabloko” e “Russia del Futuro” in un altro pezzo in cui parliamo quest’oggi della sua carriera e anche di Julija Borisovna Abrosimova (oggi vedova Naval’naja), la sua consorte.

Come sappiamo, Navalny, dopo essere rientrato nel 2021 in Russia dalla Germania, dove era in cura a seguito del tentativo di avvelenamento subito, era stato posto in arresto per una vecchia accusa di appropriazione indebita: dopo una reclusione durata tre anni, e un regime carcerario che la moglie e la famiglia avevano sempre contestato, il 16 febbraio 2024 le autorità della prigione nota come IK3, “la colonia dei lupi polari”, un ex gulag nella regione del Iamal-Nenets, nel Circolo Polare Artico, aveva annunciato la sua morte adducendo come causa una trombosi improvvisa.

NAVALNY, LE OMBRE DIETRO IL DECESSO, “ERA IN CONDIZIONI PSICOFISICHE BUONE MA…”

Tuttavia, nel corso dell’ultimo anno e mezzo sono stati portati alla luce diversi punti che non tornano in questa vicenda, con diverse tesi che provano a spiegare le cause del decesso, tutte per cause non naturali come spiegato dalle autorità penitenziarie che avevano parlato di un malore avuto dal 47enne dopo una passeggiata e conseguente perdita di conoscenza.

Tuttavia, cercando di capire com’è morto Aleksej Navalny, come confermato dalla famiglia e persino dalle stesse fonti della colonia di detenzione, l’attivista godeva di buona salute e non aveva avuto pregressi che facessero pensare a una morte improvvisa.

Oltre alle polemiche sull’autopsia dell’uomo e la presunta tempestività dei soccorsi (ammesso si sia trattato davvero di un coagulo di sangue), va ricordato che negli ultimi tempi il “Times” britannico aveva parlato di un forte “pugno al cuore” come causa del decesso: a rivelarlo, secondo il tabloid, l’attivista Vladimir Osechkin che ha puntato il dito contro un sicario di Putin e una vecchia tecnica usata dagli agenti del KGB.

Nell’annoverare le varie tesi che provano a spiegare com’è morto Aleksej Navalny va ricordato pure che molte di queste concordano su di un punto, ovvero che il blogger sarebbe stato esposto a condizioni di congelamento a circa 20-30 gradi sotto lo zero per oltre due ore, un arco di tempo molto più lungo di quello a cui vengono esposti normalmente i detenuti, e questo avrebbe contribuito a debilitarlo.

Altri media invece insistono sull’avvelenamento aggiungendo infatti che i sintomi sarebbero compatibili con questa ipotesi: da documenti ufficiali, infatti, si evince che Navalny avrebbe lamentato dolori addominali, convulsioni e attacchi di vomito anche se, successivamente, pare che questi siano stati espunti (assieme ad alcuni oggetti come un “campione” di vomito prelevato sulla scena) dalla documentazione ufficiale del caso.

Non ultimo, durante una visita fatta pochi giorni prima, il 12 febbraio, la madre affermava di averlo trovato “allegro e sano” mentre Leonid Volkov, uno dei suoi più stretti collaboratori, confermava che l’amico era “in condizioni psicofisiche sorprendentemente buone” nonostante il regime carcerario.