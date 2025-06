Alvaro Vitali, com'è morto l'attore: l'interprete di Pierino faceva i conti con una broncopolmonite da diverse settimane

E’ morto a 75 anni Alvaro Vitali, il noto attore romano che ha dato vita al personaggio di Pierino diversi anni fa. L’artista capitolino era stato ricoverato solo due settimane fa per la recidiva di una broncopolmonite, ma da quel momento in poi sembrava essersi ripreso. Qualcosa sembra comunque andato storto e nel tardo pomeriggio di oggi l’attore è venuto a mancare.

Ha recitato in centinaia di film e commedie passate all’immaginario collettivo del cinema italiano, emozionando e interessando diverse generazioni di telespettatori. Negli ultimi tempi il suo nome era tornato anche tra i temi di cronaca rosa, vista la separazione con la storica moglie Stefania Corona. La loro relazione si è interrotta di recente, una questione che non è andata giù allo stesso Alvaro Vitali, travolto dal dolore e allo stesso tempo si è ritrovato a fare i conti con la malattia. Dal film Amarcord con Federico Fellini fino alla saga di Pierino, Alvaro Vitali ha dispensato risate per un ventennio, fino al momento in cui si è sentito messo da parte: “Il cinema mi ha abbandonato” ha tuonato qualche anno fa.

Alvaro Vitali e la separazione dalla moglie

Giusto negli ultimi tempi l’attore romano era finito al centro della cronaca rosa per via della separazione dalla moglie Stefania Corona. Un botta e risposta continuo, con l’attore e celebre interprete di Pierino che ha tentato fino alla fine di riconciliarsi alla donna, nonostante le accuse.

Per Alvaro Vitali la donna si era invaghita di un autista, arrivando a compromettere il rapporto costruito negli anni, secondo la versione della donna invece le cose sono andate diversamente. “Alla sua età lo vedo ancora fare il cascamorto con le donne” ha confessato Stefania Corona riguardo Alvaro Vitali.

