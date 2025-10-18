Com'è morto Andrea Purgatori, anche due cliniche citate come responsabili civili. Il figlio Edoardo: "Confido nella giustizia"

COM’È MORTO ANDREA PURGATORI? LA DENUNCIA DELLA FAMIGLIA

Com’è morto Andrea Purgatori e cosa sappiamo del processo che prova a stabilire le cause del decesso del giornalista, scomparso oltre due anni fa? Questo pomeriggio, nel primo dei due appuntamenti del fine settimana con “Verissimo”, uno dei momenti certamente più interessanti, oltre che toccanti, sarà la presenza negli studi del talk show condotto da Silvia Toffanin di Edoardo Purgatori, uno dei tre figli del conduttore televisivo e saggista capitolino e che non solo ricorderà la figura del padre ma parlerà nel salottino tv più in vista delle reti Mediaset dello spettacolo teatrale di cui è protagonista, “Brokeback Mountain”. Intanto, in attesa di ascoltare cosa racconterà, scopriamo com’è morto Andrea Purgatori e quali sono i punti ancora poco chiari.

Chi è Nicole Schmitz, mamma di Edoardo Purgatori/ Le lacrime al funerale dell'ex marito: la loro storia e...

Per raccontare com’è morto Andrea Purgatori dobbiamo innanzitutto tornare indietro all’estate del 2023 quando il giornalista romano si spegneva all’età di 70 anni e a qualche mese di distanza dalla diagnosi di un tumore: in relazione al decesso di uno dei volti noti de La7 degli ultimi anni, infatti, la famiglia aveva presentato una denuncia alla Procura capitolina per verificare la correttezza delle cure a cui l’uomo era stato sottoposto. L’esito era stata una indagine aperta e dall’autopsia effettuata in seguito era emersa l’assenza di metastasi al momento della morte, come invece era stato diagnosticato a Purgatori: così, dopo che le cause della scomparsa sono state individuate in una endocardite infettiva, non riconosciuta, ecco che lo scorso marzo era stato chiesto il rinvio a giudizio per quattro medici con l’accusa di omicidio colposo.

Chi è Sonia Barrile: età, lavoro, fidanzato e Temptation Island/ Quando nasce il figlio e nome scelto

FIGLI DI ANDREA PURGATORI: “RITARDATA LA DIAGNOSI E LE CURE CHE…”

“Confido nella magistratura, nella giustizia italiana”: così aveva spiegato, senza entrare però nel doloroso argomento, il figlio del conduttore televisivo durante una intervista al ‘Corriere della Sera’ e che sottolineano il riserbo ma anche la decisione dei famigliari nel voler capire com’è morto Andrea Purgatori. “Una catastrofica sequela di errori”: così proprio i figli di Purgatori hanno commentato la vicenda in una lettera-denuncia scritta tempo fa da Edoardo e i fratelli Ludovico e Victoria: “Da quel giorno è passato più di un anno ormai: autopsie, esami, dibattiti, riscontri. Due mesi e mezzo di agonia studiati meticolosamente e riassunti con precisione all’interno di 115 pagine” scrivono i figli in quella missiva resa pubblica, giustamente, solamente al momento della chiusura delle indagini da parte della Procura.

Andrea Zenga, chi è / L'amore per la compagna Rosalindà Cannavò e il rapporto con il padre Walter

“Le metastasi cerebrali? Mai esistite, ma non solo perché quelle pagine parlano di molto altro. Una catastrofica sequela di errori dovuti ad imperizia e imprudenza”: nella lettera di cui sopra, infatti, si riassumono bene, secondo i figli, i motivi che spiegano capire com’è morto Andrea Purgatori. Ovvero, la diagnosi errata e l’aver costretto il padre a sottoporsi a una “dura terapia inutile: hanno anche e soprattutto ritardato le diagnosi e cure di cui avevi realmente bisogno”. Non solo: gli eredi parlano anche della possibilità, ovviamente da verificare, che siano state prodotte false certificazioni sanitarie “necessarie a nascondere il tutto perché, davvero, non ne vogliamo ancora parlare”. Insomma, anche se affetto da un tumore polmonare e un’infiammazione delle valvole cardiache, per la famiglia e i periti Purgatori si sarebbe potuto anche salvare o quantomeno avere un “un periodo di sopravvivenza superiore a quanto ebbe a verificarsi”.