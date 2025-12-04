La musica piange Claudio Rispoli, musicista morto a 67 anni: ignote le cause della morte

Il mondo della musica perde Claudio Rispoli a 67 anni, artista poliedrico e maestro apprezzatissimo, uno dei re della Riviera Romagnola e della musica da club italiana. Nato ad Ancona nel 1958 Rispoli aveva studiato pianoforte al Conservatorio Rossini di Pesaro, da cui deriva il suo soprannome legato alla formazione classica. A dare la drammatica notizia della scomparsa è stata la famiglia dell’artista, attraverso una nota ufficiale che ha raggiunto i fan dell’artista: “Questa mattina Claudio ci ha lasciato. Ringraziamo tutti quanti per l’enorme vicinanza e l’affetto che avete espresso. Claudio ne sarà felice ovunque egli sia. Per chi avesse piacere di porgergli un saluto, e partecipare alla celebrazione della sua vita potrà farlo presso la camera ardente di Lugo (RA) domani, venerdì 5 dicembre dalle 8 e 30 fino alle 18 e 30, sala nr 4” si legge.

Donatella Rettore: “Per Diego Dalla Palma sono stupida? Ai matti do ragione”/ “Pentita su Giorgia…”

Non sono state rese note le cause della morte di Claudio Rispoli, la famiglia ha preferito mantenere riservatezza sulla questione. Soprannominato Dj Mozart per le sue spiccate doti artistiche, è stato un grande maestro per tanti allievi poi divenuti celebri nel mondo delle sette note.

Com’è morto Claudio Rispoli?

Delle cause della scomparsa di Claudio Rispoli non si sa molto al momento, con la famiglia che nella nota divulgata dopo aver appreso la triste notizia si è limitata a dare appuntamento a tutti coloro che vorranno dare l’ultimo saluto all‘artista. Non solo musicista, ma anche produttore, la vita di Claudio Rispoli è stata ricca di soddisfazioni dal punto di vista artistico.

Clizia Incorvaia: “Crisi con Paolo Ciavarro? Ogni tanto lo faccio arrabbiare”/ “Fraintesa la mia leggerezza…”

Dj Mozart si è esibito a lungo nei club tra Rimini e Riccione. Era poco più che adolescente quando cominciò a muoversi come disc jockey in locali quali Il Paradiso e il New Jimmy, segnando un’era che rimarrà per certi versi irraggiungibile.