Com’è morto Domenico Modugno e rivelazioni figlio segreto Fabio Camilli/ La scoperta

Domenico Modugno, com’è morto il celebre cantautore? L’infarto cardiaco nel 1994

Com’è morto Domenico Modugno? Il celebre cantautore fu colpito da un primo attacco cardiaco di lieve intensità nel 1991, qualche mese dopo aver tenuto un concerto alle Terme di Caracalla. Due anni dopo fu ospite di Mara Venier a Domenica In, in un’apparizione televisiva che per molti fu un duro colpo, in quanto il cantante sembrava davvero molto provato ed in condizioni fisiche apparentemente non ottimali, forse anche a causa della folta barba bianca che gli copriva gran parte del viso.

Dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute, era il 6 agosto 1994, morì nella sua casa di Lampedusa in seguito ad un infarto cardiaco. Per quanto riguarda la vita privata Modugno era stato sposato con l’attrice Franca Gandolfi, con la quale ebbe i tre figli Marco, Massimo e Marcello. Pochi anni fa, tuttavia, la Prima sezione civile della Corte suprema di cassazione ha riconosciuto in via definitiva che anche Fabio Camilli è figlio di Domenico Modugno e della ballerina e regista Maurizia Calì, all’epoca impegnata con l’ingegnere Romano Camilli.

A proposito dello stretto legame con Domenico Modugno, il “figlio segreto” Fabio Camilli ha rivelato come ha scoperto di essere imparentato col cantante. “Un giorno mentre ero all’ospedale militare ho chiamato casa e mi hanno detto che una mia ex fidanzatina, Silvia, mi aveva cercato urgentemente”, ha raccontato nel programma tv Oggi è un altro giorno. “La contatto e lei mi confessa che nell’ultimo periodo aveva iniziato una relazione con un mio amico, Marcello. Le dico che non c’è problema, ma lei mi risponde che la questione non era questa ma che Marcello gli aveva confidato che io e lui eravamo fratelli”.

Fabio così aggiunge di aver scoperto che “mia madre e suo padre avevano avuto una storia e io ero figlio di Domenico Modugno”. “Sono rimasto mezz’ora la telefono”, spiega Camilli nella sua ricostruzione, ammettendo che “all’inizio mi sembrava una burla, uno scherzo. Poi ripensando a tutta una serie di ricordi, qualcosa ho capito”. Il figlio di Modugno precisa di non aver mai provato rabbia o rimorsi per non aver incontrato il vero padre. “Anche se sarei stato molto curioso”, ha confessato…











