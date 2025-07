Lutto nel mondo della musica per la morte di Michele Noschese conosciuto come dj Godzi: ecco cos'è successo.

Lutto nel mondo della musica per la morte di Michele Noschese, conosciuto come dj Godzi che è venuto a mancare a Ibiza, l’Isola in cui viveva e lavorava. Il producer e dj napoletano aveva 35 anni e il decesso è avvenuto nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 luglio proprio a Ibiza. Sulle cause della morte, tuttavia, non ci sarebbero ancora certezze perché le circostanze in cui è avvenuto il decesso sarebbero ancora tutte da chiarire.

Fabio Rovazzi, chi è: il successo con YouTube, poi la musica e la tv/ "Non ero pronto al successo"

Secondo quanto apprende LaPresse da fonti diplomatiche, le autorità locali starebbero indagando per capire cosa sia effettivamente accaduto durante l’ultima notte di vita del dj e anche le autorità italiane starebbero seguendo la vicenda da vicino per fare luce sulla prematura scomparsa di dj Godzi sul cui corpo, in queste ore, sarebbe in corso l’autopsia per capire le cause del decesso.

Clara, la fine della storia l'ex fidanzato Jacopo Neri dopo tre anni: "Sono single"/ Poi le voci su Fedez

Morto Dj Godzi: chi era Michele Noschese

Michele Noschese, prima di dedicarsi totalmente alla musica, aveva concluso il proprio percorso di studi laureandosi in economia. Da anni viveva a Ibiza ma suonava nei club più importanti, spostandosi da New York, a Londra, a Parigi e Barcellona. Mood Child Art, label discografica e collettivo artistico focalizzato sulla musica elettronica tech‑house e minimal, ha voluto ricordare il dj con un post su Instagram: “Siamo veramente addolorati da questa notizia, Michele aveva un cuore gentile e faceva parte della famiglia Mood dopo aver pubblicato il suo edit Love This Game su Mood Edits”.

The Kolors, dal grave lutto al grande annuncio: "Primi in classifica"/ Il nuovo successo della band spiazza

Sotto le foto del profilo social del dj, poi, sono tantissimi i messaggi di cordoglio di chi lo ha conosciuto come artista. “Persona meravigliosa cresciuta e onorato di essere passato nella tua vita , ti porterò sempre nel cuore grande Michele”, “Le leggende non muoiono mai. Vivono per l’eternità”, scrivono.