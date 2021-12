Com’è morto Enzo Tortora e Gianfranco Funari?/ Tumore e complicazioni polmonari

Come sono morti Enzo Tortora e Gianfranco Funari? Entrambi sono stati due dei protagonisti più importanti della televisione italiana. Per anni, hanno portato nelle case degli italiani un modo nuovo di fare televisione conquistando il pubblico per la schiettezza e la professionalità. Ancora oggi, sia Enzo Tortora che Gianfranco Funari vengono ricordati con affetto dal pubblico italiano. A mettere fine alla vita di Tortora e di Funari è stata una malattia polmonare.

Enzo Tortora è venuto a mancare 59 anni la mattina del 18 maggio 1988 nella sua casa di Milano, stroncato da un tumore polmonare. Una malattia contro cui il conduttore ha combattuto con il sostegno della famiglia e del pubblico. Nonostante la durissima battaglia, Tortora non riuscì a sconfiggere il tumore e, dopo il funerale, il corpo fu cremato. Le ceneri di Enzo Tortora riposano al cimitero monumentale di Milano.

La morte di Gianfranco Funari

Una malattia polmonare ha messo fine anche alla vita di Gianfranco Funari. Il conduttore che, per anni, in televisione, ha combattuto contro le inguiustizie, è venuto a mancare il 12 luglio 2008 allìetà di 76 anni. In seguito ad alcune complicazioni polmonari, Funari, all’inizio del 2008, fu ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dove, dopo essere andato in coma diabetico e per 2 volte in coma farmacologico.

Con i polmoni compromessi, la vita di Funari terminò all’alba del 12 luglio. Le esequie si svolsero a Milano. Nel capoluogo lombardo, Funari fu salutato dalla moglie Morena Zapparoli, parenti, amici e dal suo pubblico a cui aveva tutta la sua vita professionale.

