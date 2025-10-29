Com'è morto Evan Delogu, il fratello di Andrea Delogu stroncato da un terribile incidente in moto a Bellaria a 18 anni

Una notizia tragica si è abbattuta oggi sulla famiglia Delogu: Evan, il fratello minore di Andrea Delogu, è morto oggi a soli 18 anni. Fatale gli è stato un incidente in moto avvenuto questo pomeriggio a Bellaria, in provicia di Rimini, per la precisione in via Vittor Pisani. Qui il 18enne avrebbe perso il controllo della moto sulla quale stava viaggiando, finendo per schiantarsi in modo violentissimo. L’impatto è stato inevitabile e tragico: non c’è stato scampo per il giovane.

I soccorritori sono arrivati in pochi minuti con un’eliambulanza per tentare di rianimare Evan Delogu, ma non c’è stato nulla da fare. Evan lascia i suoi genitori, che con un post pubblicato su Facebook si sono detti straziati dall’accaduto, e sua sorella Andrea Delogu, che il pubblico italiano conosce come conduttrice televisiva e radiofonica, e che quest’anno è anche una concorrente di Ballando con le stelle.

Morto Evan Delogu, il fratello di Andrea Delogu: l’ultima dedica della conduttrice prima della tragedia

Nessun commento, al momento in cui scriviamo, è arrivato da Andrea Delogu sulla morte di suo fratello Evan. L’ultima story pubblicata su Instagram risale ad alcune ore fa, quando probabilmente non era ancora arrivata la tragica notizia. Quello di Andrea con suo fratello era un bellissimo rapporto, cosa dimostrata anche dalle dediche social che talvolta la conduttrice gli ha fatto. Nell’ultimo i due si mostrano insieme in uno scatto e Andrea scrive: “Mio fratello è il più bello del mondo. Non lo taggo se no si incazza, ma dovete sapere che mio fratello e il più bello del mondo. Punto. Rimini e moto e pure mamma in moto”.

