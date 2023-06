Com’è morto Francesco Nuti e malattia/ Depressione, il tentato suicidio e l’ematoma cranico che cambiò tutto

Com’è morto Francesco Nuti e qual era la sua malattia

La morte di Francesco Nuti arriva dopo una vita fatta di molte difficoltà. Il celebre attore, il cui ultimo film risale al 2005 – Concorso di colpa, poliziesco diretto da Claudio Fragasso – all’inizio degli anni 2000 ha iniziato a soffrire di depressione. Successivamente ha gravi problemi di alcolismo e arriva addirittura a tentare il suicidio.

È il 2006 quando sta per tornare sul set per un nuovo film, ma un mai chiarito incidente domestico gli causa un ematoma cranico. Francesco Nuti viene ricoverato ed operato d’urgenza alla testa presso il Policlinico Umberto I di Roma. L’attore sarebbe violentemente precipitato dalle scale della propria abitazione. Finisce in coma per diverso tempo, poi si risveglia e viene affidato ad un centro specializzato nella riabilitazione neuromotoria.

Francesco Nuti, dalla depressione alla disabilità

L’ematoma gli causa una disabilità; nel maggio del 2007 alcune notizie di stampa ipotizzeranno un miglioramento e la possibilità che torni a camminare. Le sue condizioni non sono tuttavia mai migliorate. In un’intervista rilasciata a Domenica In qualche anno fa, Annamaria Malipiero, sua compagna dal 1994 al 2000 e con la quale Nuti ha avuto la figlia Ginevra, in merito alla forte depressione affrontata da Francesco Nuti dichiarò: “ha faticato a gestire il successo e in quei momenti non c’è niente e nessuno che possano aiutarti, se non sei tu il primo a credere di poter guarire”. In questi anni la famiglia è sempre stata al suo fianco, in primis sua figlia Ginevra divenuta poi la sua tutrice legale.

