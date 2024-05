Com’è morto Franco Gatti dei Ricchi e Poveri?/ La moglie: “Nessun gossip riuscirà…”

Franco Gatti: i Ricchi e Poveri cantano ancora grazie a lui

I Ricchi e Poveri, domenica 26 maggio, saranno ospiti della penultima puntata di Domenica in, per cantare i loro più grandi successi e anche il nuovo brano: “Aria”. Nonostante i numerosi successi ottenuti nel corso degli anni, I Ricchi e Poveri, attualmente formati solo dal duo Angela Brambati e Angelo Sotgiu, hanno dichiarato di aver continuato a produrre musica e di non aver mai smesso di cantare soprattutto per rispettare il desiderio del defunto amico ed ex cantante dei Ricchi e Poveri Franco Gatti.

Se Franco Gatti fosse ancora in vita, probabilmente quest’anno avrebbe festeggiato insieme ai colleghi i 50 anni di carriera dei Ricchi e Poveri, o forse no, perché lui, proprio come Marina Occhiena, ex cantante del gruppo musicale, aveva deciso di ritirarsi ancor prima della sua dipartita. Franco Gatti, nato a Genova nel 1942, ha fatto il suo esordio insieme ai Ricchi e Poveri nel 1967 e insieme a loro ha venduto milioni di dischi; era stato soprannominato “Il Baffo” dai fan, era molto apprezzato anche dalla stampa, nonostante ciò nel 2016, Gatti decise di lasciare la musica per dedicarsi a pieno alla famiglia e perché le sue condizioni di salute non erano più quelle di una volta e non gli permettevano di andare in giro per le tournée serenamente.

Com’è morto Franco Gatti?

Come riporta Il Messaggero, i Ricchi e Poveri rivelarono: “Franco Gatti ci disse di non fermarci e continuare a cantare quando si ritirò”, per loro lui non era solo un collega ma era soprattutto un grande amico, per questo quando nell’ottobre del 2022 il cantante morì, Angela Brambati, Angelo Sotgiu e anche Marina Occhiena, rimasero profondamente addolorati. Ma Com’è morto Franco Gatti? Nel 2022 la pandemia Covid-19 ha lasciato dietro di sé numerose vittime, tra queste anche Franco Gatti.

L’ex membro dei Ricchi e Poveri, da anni conviveva con due patologie croniche, tra cui il morbo di Crohn, secondo le parole della sua famiglia, contrarre il Covid-19 in qualche modo fu solo “il colpo di grazia”. Alla notizia della sua morte, i Ricchi e Poveri rilasciarono solo poche parole sui social: “È andato via un pezzo della nostra vita, ciao Franco”; poi al funerale del cantante, si sono riuniti e ancora oggi non smettono mai di ricordarlo sui social o in varie trasmissioni televisive. La moglie di Franco, Stefania Picasso, oggi soffre ancora molto per la sua perdita e a Domenica in ha dichiarato: “Le sue ultime parole sono state ‘Ti amo e ti amerò sempre’. Ho capito che mancavano poche ore e oggi nessun gossip riuscirà a spegnere la mia luce negli occhi”.

