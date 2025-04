Le tonalità più alte erano ampiamente nelle sue corde, la sua timbrica era capace di far vibrare le pareti fisiche e astratte; Freddie Mercury – al secolo Farrokh Bulsara – è parte integrante della storia della musica mondiale. Il frontman dei Queen è tra gli esempi più inflazionati, tra le ricerchi stilistiche più difficili da emulare; intoccabile sotto diversi aspetti nella sua arte e nelle sue gesta, avrebbe potuto regalare molto di più agli appassionati ed a se stesso se solo la malattia non avesse avuto il sopravvento. Com’è morto Freddie Mercury? C’è ancora chi se lo chiede per quanto la sua storia sia ampiamente nota; segno di una ricerca costante di curiosità e informazioni sulla star planetaria.

Per l’ultima volta si è mostrato al pubblico nel 1990 quando già si vociferava della malattia: l’AIDS. Freddie Mercury ha scelto la discrezione, si è sottratto ai riflettori vivendo privatamente quel calvario che rimbalzava tra i media di tutto il mondo. Lui stesso, nel ‘91, decise di intervenire con un comunicato per confermare la patologia quando ormai il suo stato di salute era in condizioni sempre più precarie: “E’ giunto il momento di far conoscere la verità… Spero che tutti si uniranno a me nella lotta contro questa terribile malattia”. A soli 45 anni, qualche mese più tardi, Freddie Mercury è morto nella sua abitazione di Londra lasciando un vuoto incolmabile nell’assetto musicale planetario.

La perdita di Freddie Mercury non poteva che avere ripercussioni anche sulle sorti dei Queen; la struttura della band era chiaramente forte a prescindere dalla possenza artistica del frontman. Una voce come la sua, però, era quella peculiarità che aveva permesso al gruppo di diventare un must della musica mondiale. Altro contraccolpo, qualche anno dopo la morte del cantante, l’addio di John Deacon; la formazione attuale dei Queen è dunque composta unicamente da Brian May e Roger Taylor, rispettivamente alla chitarra e alla batteria.

Ma chi è il nuovo cantante dei Queen? La band ha scelto, nel 2011, il contributo di Adam Lambert; gli appassionati ricorderanno le sue gesta ad American Idol, talent statunitense dove con la sua voce scandita da incredibili virtuosismi riuscì a primeggiare costruendo poi un discreto successo negli anni a seguire. Da anni tenta di lenire il peso dell’assenza di Freddie Mercury ma lui stesso ha confessato: “E’ impossibile sostituirlo”. In realtà, la definizione giusta sarebbe di ‘super-gruppo’ e non di una vera e propria sostituzione, come dimostrato dalla dicitura Queen + Adam Lambert.