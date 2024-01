Com’è morto Freddie Mercury e malattia/ L’Aids e le ultime parole prima della morte: “L’ho nascosto perché…”

Freddie Mercury, com’è morto il frontman dei Queen? Ucciso dall’Aids, la ‘malattia del secolo’

Nonostante siano passati più di 30 anni dal suo addio, ancora oggi molti si chiedono com’è morto Freddie Mercury. È il 24 novembre del 1991, alle ore 18.48, quando Mercury muore nella sua casa di Earls Court a Londra. Il cantante, celebre frontman dei Queen, aveva 45 anni. Ad ucciderlo è stata una broncopolmonite causata dalle complicazioni dalla malattia di cui soffriva: l’Aids.

Drammatica è la narrazione degli ultimi istanti del cantante. Pochi minuti prima della morte, il dottore stava andando via dopo averlo visitato, quando viene improvvisamente chiamato dall’assistente personale del cantante. Entrando nella camera di Freddie, si era infatti accorto che l’artista non respirava più. Pochi minuti di incertezza, poi è proprio il dottore a dare l’ufficialità della morte della star. La malattia che ha ucciso Freddie Mercury dunque è stata l’Aids, la ‘malattia del secolo’, come molti l’hanno definita.

Malattia Freddie Mercury: la confessione pochi giorni prima della morte

Ma che Freddie Mercury fosse affetto da questa malattia non si era saputo fino a tre giorni prima la sua morte. Il cantante aveva deciso di tenerlo nascosto, poi, quando le sue condizioni di salute si sono aggravate, ha rilasciato, tramite il suo manager, un comunicato ufficiale, confermando di avere l’Aids.

Queste le sue parole: “…Desidero confermare che sono risultato positivo al virus dell’HIV e di aver contratto l’AIDS. Ho ritenuto opportuno tenere riservata questa informazione fino a questo momento al fine di proteggere la privacy di quanti mi circondano.” E ancora: “Tuttavia è arrivato il momento che i miei amici e i miei fan in tutto il mondo conoscano la verità e spero che tutti si uniranno a me, ai dottori che mi seguono e a quelli del mondo intero nella lotta contro questa tremenda malattia”. Era il 22 novembre 1991 quando veniva pubblicato questo comunicato, il 24 novembre Mercury lasciava questa terra. L’eredità, come si è poi saputo dopo, è andata a Mary Austin, sua ex fidanzata che, dopo la rottura, rimase al suo fianco come amica fino alla fine dei suoi giorni.

