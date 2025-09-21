Giorgio Armani com’è morto lo stilista passato a miglior vita a 91 anni: 2 grandi amori dopo la moda, Sergio Galeotti e Leo Dell’Orco.

Il reggente della moda; non solo italiano, ma mondiale. Giorgio Armani è morto lo scorso 4 settembre 2025 a Milano nella sua abitazione, attorniato dai suoi più grandi affetti. Una scomparsa serena, condita dall’amore di chi è rimasto al suo fianco fino all’ultimo giorno; lo stilista aveva 91 anni, gran parte di essi vissuti con il monito di voler rivoluzionare il settore che gli ha poi donato l’etichetta più emblematica, ‘Re Giorgio’. Come si evince dalla premessa riguardante gli ultimi attimi della sua vita, l’amore è stato una costante nella sua vita e forse anche il motore della sua fase creativa immensa ed unica: dal compianto ex compagno Sergio Galletti all’ultimo amore, quello per Leo Dell’Orco.

Forse il suo più grande amore, al contempo non inferiore al sentimento provato per Leo Dell’Orco nella sua seconda parentesi sentimentale. Sergio Galeotti, ex compagno di Giorgio Armani, è stato il co-fondatore del brand del compianto stilista e dunque anche suo braccio destro nelle avventure professionali. Lui stesso, in un’intervista del passato, si lasciava andare ad una dichiarazione eloquente: “Tutto ciò che ho fatto nel lavoro l’ho fatto per Sergio e lui ha fatto tutto per me”.

Giorgio Armani, il legame speciale con l’ultimo compagno Leo Dell’Orco: braccio destro e certezza nel quotidiano

L’amore non conosce confini, e soprattutto fine; il cuore di Giorgio Armani è tornato a battere forte grazie al legame con Leo Dell’Orco. Con il suo ultimo compagno, nonché storico collaboratore, ha impreziosito ulteriormente la sua vita tanto nel privato quanto in ambito professionale. Dalle creazioni agli aspetti gestionali, passando per la condivisione della quotidianità; un amore che ha reso più leggeri e dolci gli ultimi anni di vita del compianto Giorgio Armani. Leo Dell’Orco – compagno del compianto stilista – ha vissuto il suo ruolo sempre con discrezione, quasi dalle retrovie, ma l’intensità del loro rapporto è sempre stata nota ed evidente; oggi, dopo la triste scomparsa del suo grande amore, risulta infatti tra gli eredi insieme a Michele Morselli.