Il 6 dicembre dello scorso anno, Antonella Mosetti ha annunciato con dolore la morte di suo padre. L’uomo è venuto a mancare a seguito di una lunga malattia, che negli ultimi anni gli ha causato importanti conseguenze. L’uomo, come ha fatto sapere Il Giornale, era ricoverato da tempo in una clinica di Roma e proprio lì sarebbe poi deceduto. L’annuncio della sua morte è arrivato sui social da parte della showgirl, che ha pubblicato una foto del padre accompagnata da un semplice ma significativo “Ciao papà”.

Antonella Mosetti: la malattia e il dolore per la morte di suo padre

Proprio Antonella Mosetti aveva in precedenza rivelato che suo padre era stato colpito da tre ictus nel corso degli anni e che, a causa di questi problemi di salute, aveva poi sviluppato alcune complicazioni, tra cui la demenza senile. “È un dolore terribile, devastante”, ha fatto sapere la showgirl, ora in partenza per l’Isola dei Famosi 2025, dopo la morte di suo padre, una figura che è stata per lei essenziale e importantissima, nonostante le difficoltà fisiche degli ultimi anni causate dalla malattia.

