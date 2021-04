Com’è morto Il principe Filippo?/ Complicanze cardiache e problemi di salute ma..

Com’è morto Il principe Filippo?

Com’è morto il Principe Filippo? E’ arrivato il momento di chiederselo anche se quello che è successo nell’ultimo mese e anche di più è sotto gli occhi di tutti. Il Principe Filippo di Edimburgo, marito della Regina Elisabetta, si è spento oggi a 99 anni nel Castello di Windsor circondato dall’affetto dei suoi cari e in serenità. Sembra che la morte si arrivata un po’ annunciata visto che in molti hanno temuto il peggio già negli ultimi due mesi quando è arrivata la notizia del suo ricovero in clinica, al King Edwards VII’s Hospital da sempre struttura di fiducia della famiglia reale. In un primo momento si era pensato al Covid ma poi le cose si sono fatte ancora più serie per via dei giorni che passavano inesorabili e nel silenzio più assordante da parte della famiglia Reale. Un sussulto è arrivato quando il figlio Carlo è andato in visita dal padre lasciando poi la clinica sconvolto e commosso.

Intervento al cuore per un “problema preesistente” e convalescenza a casa

In quel frangente tutti hanno dato per spacciato il Principe Filippo che poi, però, è tornato a casa sulle sue gambe facendo sperare in una ripresa. Solo in quel momento la casa Reale ha fatto sapere che era stato ricoverato in ospedale per un malore e in seguito operato al cuore per risolvere un «problema preesistente» e tutto si era svolto nel migliore dei modi, almeno così si leggeva nel breve comunicato di Buckingham Palace. Nessuna informazione ulteriore era stata diffusa sulla natura dei problemi del principe ma tato è bastato per tirare un sospiro di sollievo. Dopo qualche giorno di convalescenza il Principe è tornato a casa ma un mese dopo siamo qua a dare la triste notizia della sua morte a pochi mesi dai suoi 100 anni.

