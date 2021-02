Com’è morto Lucas, il fratello di Dayane Mello/ Incidente stradale contro un camion

Una terribile notizia è arrivata per Dayane Mello nella Casa del Grande Fratello Vip: suo fratello minore Lucas, figlio di suo padre e sua moglie, è morto. Lucas Inácio Correia de Mello, questo il nome completo del ragazzo, aveva 27 anni, e, stando a quanto riportato dai siti di informazione portoghesi come ndmais.com, è morto in un incidente stradale sulla BR-470, a Lontras, nella Valle dell’Itajaí. Lucas era in auto quando si è schiantato contro un camion al km 128,2 dell’autostrada. La collisione è avvenuta intorno alle 22:25 di ieri, martedì 2 febbraio. Stando a quanto riportato dalla Polizia Stradale Federale, l’autovettura ha invaso la direzione opposta e ha colpito il veicolo di trasporto merci. Al momento sono ancora in atto le indagini ma pare non si sia trattato di un tentativo di sorpasso.

Grave incidente stradale per Lucas, il fratello di Dayane Mello: i dettagli

Il camionista coinvolto nell’incidente stradale, un uomo di 55 anni, non è rimasto ferito e il test dell’etilometro ha dimostrato che non era ubriaco. L’uomo avrebbe dichiarato che l’auto del fratello di Dayane Mello ha semplicemente seguito una linea retta della strada, non svoltando nel punto dell’incidente. Dalle foto diffuse sul web dai siti portoghesi, l’auto di Lucas risulta totalmente distrutta nella parte d’avanti. Il camion è rimasto bloccato al centro della strada per ore, bloccando poi il flusso. Solo verso le due di notte le autorità sono riuscite a liberare la strada interessata dall’incidente.



