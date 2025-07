Lucio Battisti è morto a soli 55 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al fegato: i fan non lo hanno mai dimenticato

Uno dei più grandi geni della musica italiana (e non solo), era Lucio Battisti, che il destino si è portato via troppo presto lasciando una moglie, un figlio e un oceano di fan che non lo hanno mai dimenticato, infatti il suo nome, ma soprattutto la sua voce, risuona in ogni dove forte e chiaro. Ma com’è morto il grande cantautore?

Purtroppo è morto a soli 55 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore al fegato. Ai suoi tempi la stampa aveva parlato di una malattia ai reni e dopo una serie di controlli è stato scoperto qualcosa di ancora più maligno. Dopo il ricovero all’ospedale San Paolo di Milano è morto nella notte del 9 settembre 1998.

Lucio Battisti: la sua morte a 55 anni ha scosso i fan di tutta Italia

La famiglia di Lucio Battisti nel 1998 ha annunciato la sua morte dove era ricoverato a causa di un tumore al fegato. Si è sempre mantenuto riserbo sulla vita privata dell’artista che teneva molto all’intimità delle sue quattro mura. Diversi documentari ne hanno raccontato, invece, le gesta artistiche che lo pongono ai vertici della creatività musicale.

I fan di tutta Italia sono rimasti sconvolti dalla morte di Lucio Battisti che assieme a Mogol e Pasquale Panella hanno regalato delle perle di canzoni. Stasera sul Nove andrà in onda un documentario dal titolo Lucio per amico ricco di aneddoti e curiosità per la regia di Angelo Bazzolini.

