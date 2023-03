Com’è morto Lucio Battiti?/ Fatale un cancro al fegato a 55 anni

Com’è morto Lucio Battisti?

Il ricordo di Lucio Battisti è tra gli argomenti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, venerdì 3 marzo. Lucio Battisti è stato uno degli artisti più amati dal pubblico italiano e continua ad esserlo a distanza di anni dalla morte. Battisti è morto il 9 settembre 1998 a soli 55 anni. Le notizie sulla salute di Battisti continuano a diffondersi tra il 29 e il 30 agosto 1998 quando la stampa annuncia il ricovero dell’artisti in gravi condizioni dove avrebbe affrontato un intervento chirurgico d’urgenza. Battisti è rimasto in ospedale per undici giorni durante i quali non è stato diffuso, per volere della famiglia, nessun bollettino medico.

Il 6 settembre, le condizioni di Battisti si aggravano e l’8 settembre viene spostato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Paolo di Milano dove muore il 9 settembre.

Le cause della morte di Lucio Battisti

Le cause della morte non sono mai state annunciate ufficialmente dalla famiglia di Lucio Battisti che ha sempre preferito mantenere il più stretto riserbo. Secondo alcune voci non confermate il musicista sarebbe morto per un un cancro maligno che aveva colpito il fegato.

Pare, infatti, che l’artista sia stato sottoposto anche ad alcuni cicli di chemioterapia che, però, non gli ha salvato la vita. Repubblica, dopo la morte di Battisti, scriveva che in seguito all’aggravarsi della salute dell’artista, la famiglia fu costretto a chiamare a raccolta la famiglia del cantante.

