Com’è morto Mario Santonastaso fratello di Pippo/ Una caduta in casa, il femore rotto e…

Mario Santonastaso: la carriera con il fratello Pippo

Mario Santonastaso era il fratello minore di Pippo, con cui negli anni ’70 ha dato vita a una coppia di comici e cabarettisti molto noti in tv soprattutto negli anni ’70 e ’80. Pippo è il fratello maggiore, nato il 25 maggio 1936, Mario il minore, anche se di poco più giovane, era nato l’11 ottobre 1937. La sorella Lucia Santonastaso è stata una cantante e campionessa nella nota trasmissione tv “Il Musichiere”. Mario è venuto a mancare il 9 gennaio 2021 a Bologna, a 83 anni. Ha iniziato la carriera negli anni sessanta come chitarrista del gruppo beat I Ricercati, poi come chitarrista e spalla negli sketch che sfruttavano la comicità fisica e mimica di Pippo. I fratelli Santonastaso hanno debuttato in televisione nel 1970 nel programma televisivo di Marcello Marchesi “Ti piace la mia faccia?”.

Luca Tommassini, il padre violento e quella scritta "froci* vattene"/ "Mi sono messo a piangere da solo..."

Com’è Mario Santonastaso? La morte a 83 anni nel 2021

Nella seconda metà degli anni ’70 e nel decennio successivo Mario e Pippo Santonastaso sono apparsi in vari spettacoli tv, tra cui l’edizione 1977-1978 di “Domenica in” e il programma “Gran Canal” di Corrado. Mario è stato anche scultore, ma a differenza del fratello Pippo non ha avuto una carriera cinematografica, concentrandosi quasi unicamente sul teatro. “Mario faceva un po’ il burbero, specialmente nell’allestimento scenico, ed era molto pignolo sul funzionamento dei microfoni, ma sostanzialmente era un gran burlone e molto socievole. Mario non era sposato e per anni ha vissuto con la sorella Lucia e il fratello Carlo, purtroppo scomparsi tanti anni fa e quindi credo che vivesse da solo, ma sempre vicino al fratello Pippo”, ha ricordato il cantastorie Gildo dei Fantardi, come riportava Lucca in diretta, pochi giorni dopo la morte di Santonastaso. “Era caduto in casa e aveva avuto la frattura del femore e poi nel frattempo complicazioni polmonari, non a causa del virus”, ha rivelato Gildo.

LEGGI ANCHE:

Luca Tommassini fidanzato?/ Heather Parisi la storia più famosa: "Insieme un anno..."Carmen Russo, moglie Enzo Paolo Turchi/ La figlia Maria: "Un dono di Dio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA