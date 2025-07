Ozzy Osbourne è morto questa mattina all’età di 76, ha scritto la storia dell’heavy metal da solista e in prima fila con i Black Sabbath.

All’età di 76 anni si spegne una leggenda della musica mondiale; è arrivata qualche minuto fa la notizia della morte di Ozzy Osbourne, ex frontman dei Black Sabbath e pioniere dell’heavy metal. Il decesso sarebbe avvenuto questa mattina ma solo poco fa è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della famiglia. “E con una tristezza che le parole non possono esprimere che dobbiamo annunciare che il nostro amato Ozzy Osbourne è mancato questa mattina” – si legge nella nota, come riporta Il Messaggero – “Era con la sua famiglia e circondato dall’amore”.

Ozzy Osbourne, l’ultimo concerto a Villa Park 3 settimane prima della triste scomparsa

Appena 3 settimane fa era salito per l’ultima volta sul palco, quasi un congedo dal suo pubblico che non immaginava che sarebbe stata l’ultima volta di Ozzy Osbourne in un evento live. Già da tempo le sue condizioni di salute avevano pregiudicato la sua presenza dal punto di vista dell’attività musicale; la malattia – morbo di Parkinson – scoperta nel 2020 ha lentamente peggiorato le sue capacità fisiche e motorie e il concerto a Villa Park diventa così l’ultima cartolina di una carriera che farà scuola ma che è destinata ad essere irripetibile.

Come si evince dalla nota che annuncia la morte di Ozzy Osbourne, il cantante ed ex frontman dei Black Sabbath è venuto a mancare con intorno tutto l’amore possibile. La famiglia, gli affetti più cari, coloro che lo hanno seguito in questi anni di calvario alle prese con la malattia e con sempre meno tempo da dedicare alla musica. Nelle ormai rare esibizioni live, il compianto artista ha sempre dimostrato di non aver perso il suo stile iconico anche a dispetto delle grane relative alle sue condizioni di salute. Oggi, 22 luglio 2025, Ozzy Osbourne saluta questa terra da pura leggenda, da artista totale.