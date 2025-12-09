Com'è morto il papà di Domenico? Eleonora è implicata! E spunta un segreto tra Alessandro e Carla: anticipazioni L'Altro Ispettore

L’ultima puntata de L’Altro Ispettore andrà in onda questa sera martedì 9 dicembre 2025 ed al centro delle trame ci saranno ovviamente dei casi di morti sul lavoro su cui indagherà Domenico Dodaro (Alessio Vassallo) ma parallelamente, dalle anticipazioni L’Altro Ispettore si scopre che grandissimi colpi di scena regalerà la vita privata del protagonista Domenico continuerà ad indagare sulla morte del padre, avvenuto molti anni prima, quando lui aveva solo 16 anni. Pietro Dodaro è morto sul lavoro in un terribile incidente in cui ha rischiato la vita anche l’amico Alessandro.

Alessandro (Cesare Bocci) nell’incidente ha riportato delle gravi ferite ed è rimasto in sedia a rotelle. Le anticipazioni L’Altro Ispettore svelano che Domenico indagherà per scoprire meglio la dinamica dell’incidente e si renderà conto che qualcosa non quadra nel dossier: ci sono delle incongruenze nelle buste paga. Per risalire alla verità chiede aiuto a Eleonora Lagonegro (Silvia Mazzieri) figlia del proprietario dell’azienda dove il padre ha lavorato per tutta la vita, fino alla drammatica morte. Ebbene gli spoiler sono scioccanti: Eleonora è implicata nella morte del papà di Domenico Dodaro. Cresce dunque l’attesa nello scoprire come finisce L’Altro Ispettore.



E non è tutto, le anticipazioni svelano altre verità verranno fuori nell’ultima puntata de L’Altro Ispettore in onda questa sera. Eleonora nasconde un mistero che scioccherà il pubblico. I segreti non finiscono qui. L’amico Alessandro (Cesare Bocci) e la madre Carla ne hanno uno che nascondono da anni. L’ispettore non la prenderà bene. Di cosa si tratterà? Al centro delle trame, tuttavia, continuerà ad esserci la ricerca da parte di Domenico Dodaro della verità sulla morte del padre.

La morte di suo padre, Pietro, potrebbe non essere stata provocata da un semplice incidente e quel che è peggio è che come già si è intuito sul finire della scorsa puntata un ruolo centrale lo ha proprio Eleonora Lagonegro. Tuttavia anche Alessandro Lanciani, l’amico di famiglia interpretato da Cesare Bocci nasconde un segreto. Svelate le anticipazioni L’Altro Ispettore più salienti non resta che ricordare l’appuntamento con l’ultima puntata per questa sera, martedì 9 dicembre 2025, in prima serata su Rai1.

