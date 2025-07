Paul Mario Day, com’è morto il primo cantante degli Iron Maiden: aveva 69 anni, da tempo in lotta contro una malattia terminale.

L’universo dell’heavy metal perde un altro rappresentante illustre; ci ha lasciati nella giornata di ieri Paul Mario Day, noto in qualità di primo cantante degli Iron Maiden. Il sodalizio con la band non è stato longevo ma ciò non ha impedito all’artista di entrare nel cuore degli appassionati e soprattutto di scrivere importanti pagine di musica proprio con il gruppo statunitense. Paul Mario Day aveva 69 anni e da ormai diversi decenni si era stabilizzato in Australia, precisamente negli anni ottanta. Come racconta il Corriere della Sera, il primo cantante degli Iron Maiden si è spento proprio nella sua abitazione, circondato dai suoi affetti che soprattutto nei momenti più bui della malattia non lo hanno mai lasciato privo d’amore.

Come sta Phil Collins: indiscrezione choc sul peggioramento della malattia/ “Ricoverato in un hospice”

Purtroppo la notizia della morte di Paul Mario Day – primo cantante degli Iron Maiden – non arriva come un fulmine a ciel sereno. Le sue condizioni di salute precarie erano già state rese note a maggio quando emersero le prime notizie a proposito della malattia terminale. Un cancro che in poco tempo lo ha costretto a ridurre al minimo i suoi impegni artistici con un peggioramento nelle ultime settimane che, nella giornata di ieri, ne ha determinato la triste scomparsa.

Com’è morto Livio Macchia e malattia: bassista e fondatore dei Camaleonti/ Lottava contro un tumore

Paul Mario Day, una storia breve con gli Iron Maiden e con un piccolo rammarico: “Fa ancora male…”

Paul Mario Day ha vissuto gli albori degli Iron Maiden; la sua permanenza nel gruppo, seppur breve, risale proprio alla gavetta iniziale scandita dalle esibizioni tra i locali più in voga. Il cantante venne scelto per il ruolo di frontman proprio da Steve Harris, fondatore del gruppo; per poco meno di un anno ha contribuito alla formazione artistica e soprattutto a far conoscere il nome della band heavy metal lasciando poi il testimone a chi ne ha poi determinato il successo internazionale.

Chi è Livio Jr, figlio di Livio Macchia/ “Papà e i Camaleonti sono stati un esempio costante”

Nessuna recriminazione per la permanenza breve negli Iron Maiden, solo un piccolo rammarico per Paul Mario Day che alcuni anni fa raccontò – come riporta il Corriere della Sera – di aver partecipato alla scrittura di ‘Strange World’, tra le canzoni più iconiche oltre che brano di esordio della band nel mondo discografico. “Fa ancora male pensare che la prima canzone che ho composto sia finita su un album di grande successo ma nessuno sa che è anche merito mio”.