Com’è morto Pino Mango, papà di Angelina/ Il ricordo alla finale di Amici 22: “Io e mio fratello sappiamo…”

Com’è morto Pino Mango, il padre di Angelina Mango di Amici 22

Angelina Mango, finalista di Amici 22, è la figlia di Pino Mango, celebre cantante italiano morto l’8 dicembre 2014 mentre si esibiva durante un concerto. A stroncarlo è stato un infarto arrivato al Pala Ercole di Policoro, in provincia di Matera, dove si stava esibendo di fronte al suo pubblico.

“Scusate, non mi sento bene” sono state le ultime parole di Mango, dette al microfono. Un malore arrivato senza preavviso, dopo il quale il cantante è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è giunto già privo di vita. Non c’è stato nulla da fare per il cantante, che ha lasciato una moglie e due figli: Angelina e Filippo.

Angelina Mango, il ricordo di papà Pino e la dedica al fratello Filippo

È proprio al fratello maggiore, che si occupa di musica come il resto della famiglia, che Angelina Mango ha voluto fare una dedica speciale durante la finalissima di Amici 2023. A Filippo Mango, che la segue e per lei arrangia basi e non solo, Angelina ha voluto dedicare parole d’affetto, perché solo lui sa cosa significa portare sulle spalle un nome importante che, pur essendo un privilegio, è spesso anche un peso importante, con cui dover fare i conti. Per la prima volta ad Amici, Angelina si è però anche chiamata all’interno di una canzone con il suo nome e cognome: “Perché io non sono Angelina, io sono Angelina Mango!” ha tenuto a sottolineare.

