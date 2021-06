Com’è morto Rino Gaetano?/ Un incidente, poi il mistero sugli ospedali

Com’è morto Rino Gaetano? A 40 anni di distanza ancora non è chiaro

Il cantante Rino Gaetano morì il 2 giugno 1981, almeno non secondo fonti non ufficiali. Ad essergli fatale fu un incidente d’auto sulla Nomentana ma molti altri sono convinti che la sua morte si poteva evitare. Nel tempo sono sorte diverse teorie, dalla predizione al rifiuto da parte di tre ospedali, ma le stesse che sono state smentite dalla sorella del cantautore, Anna, che ha voluto chiarire in un’intervista di qualche anno fa: “Non è vero che Rino fu rifiutato dagli ospedali. Questa è una leggenda. Quando fu estratto dalle lamiere venne portato al Policlinico Umberto I perché era il posto più vicino ma non vi era una sala operatoria attrezzata per la craniolesi e non l’avevano neppure gli altri ospedali contattati telefonicamente”.

C’è qualcosa che però alimentato le leggende intorno alla sua morte e, in particolare, La ballata di Renzo, una canzone scritta dieci anni prima e rimasta inedita, in cui si racconta proprio della morte di del giovane Renzo investito da un’auto e morto per le mancate cure, rifiutato dagli ospedali di Roma per mancanza di posti nominando proprio i tre ospedali che lo avrebbero ‘rifiutato’, ovvero il Policlinico, il San Giovanni e il San Camillo.

La causa della morte di Rino Gaetano? L’incidente e poi le leggende

A ricamare poi sulla morte di Rino Gaetano ci ha pensato un avvocato penalista campano che sulla sua morte ha pubblicato ben tre libri rivelando di avere prove schiaccianti che i servizi segreti siano coinvolti in quanto gli amici del cantautore erano agenti segreti, collegati alla Cia americana e ai servizi segreti italiani. Come se questo non bastasse, l’avvocato sostiene che addirittura Rino fosse affiliato alla massoneria e la prova era nella sua amicizia con Elisabetta Ponti, la figlia del medico personale di Licio Gelli. Inutile dire che queste teorie sono sempre state rifiutate dalla sorella di Rino Gaetano e non solo.

