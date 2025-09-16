Robert Redford è morto a 89 anni: tutto quello che c'è da sapere sulla scomparsa dell'attore.

Lutto nel mondo di Hollywood per la morte di uno degli attori più amati dal pubblico e più apprezzati dagli addetti ai lavori come Robert Redford, protagonista di tanti film di successo, da La Stangata a Tutti gli uomini del Presidente, passando per Proposta Indecente. L’attore è venuto a mancare a 89 anni e l’annuncio della sua morte ha spiazzato il mondo che non si aspettava una notizia simile. L’attore è morto martedì mattina presto nella sua casa nello Utah. Da tempo, infatti, il divo di Hollywood viveva tra le montagne nei dintorni di Provo dove ha vissuto anche gli ultimi giorni prima di morire.

Ad annunciare la scomaprsa dell’attore è stato un comunicato diffuso da Cindi Berger, amministratrice delegata dell’agenzia di pubbliche relazioni Rogers & Cowan Pmk come fa sapere l’AdnKronos.

Robert Redford addio: la morte nel sonno

Nel comunicato che ha annunciato la morte di Robert Redford si legge che l’attore è morto nel sonno, senza fornire una causa specifica. Sui social, nel frattempo, la notizia della morte di Robert Redford è diventata virale e i fan lo stanno ricordando con immagini dei suoi film più famosi. “Un altro gigante se ne va”, scrivono gli utenti sui social.

La causa della morte, dunque, resta sconosciuta. Non si sa, infatti, se l’attore stesse convivendo con una malattia o se la morte sia sopraggiunta per cause naturali. Nelle prossime ore, tuttavia, la famiglia potrebbe fornire ulteriori dettagli sul decesso del divo di Hollywood.