Com’è morto Sergio Endrigo? Malattia: cancro ai polmoni/ “Ultimo desiderio..”

Come è morto Sergio Endrigo? Il cantante si è spento a 72 anni, nel settembre di sedici anni fa, per via di un cancro ai polmoni che gli avevano diagnosticato qualche mese prima ma di cui, sembra, non era nemmeno a conoscenza. A rivelare la verità a La Nuova Sardegna anni fa è stata proprio la figlia Claudia, unica figlia dell’artista istriano, che ha rivelano che il padre se n’è andato improvvisamente e non ha sofferto, non sapeva di essere malato e che i medici che lo hanno accudito sono stati meravigliosi con lui. Qualcosa però pesa sul cuore della figlia visto che Sergio Endrigo avrebbe voluto morire a Bahia ma non ha fatto in tempo a trasferirsi in Brasile anche se lei stesso lo aveva incitato più volte a farlo. All’epoca non sono mancate però le discussioni e la rabbia ai suoi funerali, in forma ‘civile’ in quanto non credenti, per via della presenza della stampa.

Prima di morire di cancro ai polmoni nel 2005, Sergio Endrigo era precipitato nell’oblio e nessuno lo ha ricordato fino a quando non è morto e questo fece infuriare l’amico Nico Fidenco che all’epoca rilanciò: “La nostra peggior nemica è la discografia. E i media. Non ci dovreste essere – aggiunge rivolgendosi ai giornalisti – perché questo è un fatto cosi intimo. I media sono contro di noi. Stranamente dall’altro ieri in tv si vede solo Endrigo: sa quasi di sciacallaggio”. Dopo il funerale Sergio Endrigo fu seppellito nella cappella di famiglia al fianco della moglie Lula, moglie del cantautore scomparsa tanti anni fa dopo una lunga malattia. La figlia sarà ospite a Oggi è un altro giorno nel pomeriggio, avrà modo di raccontare altro di lui?

