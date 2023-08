Com’è morto Silvio Berlusconi e malattia/ Dalla leucemia alla polmonite: gli ultimi giorni del Cavaliere

Com’è morto Silvio Berlusconi e qual era la malattia di cui soffriva da anni

Stasera ci sarà il primo trofeo dedicato a Silvio Berlusconi che vedrà la sfida tra le sue due squadre: Monza e Milan. Silvio Berlusconi è venuto a mancare lunedì 12 giugno 2023. L’ex Presidente del Consiglio fu nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele dal 9 giugno per vari accertamenti già programmati legati alla polmonite che lo aveva colpito come conseguenza della complicanza della leucemia mielomonocitica cronica.

Il Corriere della Sera raccontò che le condizioni di Berlusconi peggiorarono poche ore prima della sua morte. A causare il decesso, secondo fonti ospedaliere, non fu né la polmonite che lo costrinse al ricovero per 45 giorni né l’insufficienza renale. Silvio Berlusconi morì per la leucemia di cui soffriva dal dicembre 2021. Già all’inizio dello scorso aprile il quadro clinico dell’ex presidente di Milan e Monza era critico dopo l’ufficialità che il midollo aveva smesso di funzionare. L’emergenza era parzialmente rientrata quando, dopo 45 giorni di ricovero, i medici avevano deciso di dimetterlo. La leucemia di cui soffriva Berlusconi si è però riacutizzata fino all’evento che ha portato alla sua morte.

Silvio Berlusconi, il ricordo del Cavaliere su Canale 5 due mesi dopo la scomparsa

Questa sera Silvio Berlusconi sarà ricordato nella prima edizione del trofeo che porta il suo nome. Per chi vorrà seguirlo da casa, la diretta è prevista dalle 21 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Monza e Milan indosseranno divise decorate da una patch speciale, che saranno messe all’asta sul sito matchwornshirt.com già a partire dall’inizio del match. Il ricavato sarà devoluto a Fondazione Milan, che lo destinerà ad un progetto emergenziale in Emilia Romagna per il ripristino di un campo d’allenamento e di uno da gioco dell’AC Solarolo, che conta circa 100 tesserati tra cui 80 ragazzi del Settore Giovanile.

