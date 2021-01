Com’è morto Solange, Paolo Bucinelli?/ Cause naturali dopo problema glicemico

Com’è morto Paolo Bucinelli, in arte Solange? Il famoso sensitivo è stato trovato morto nella sua abitazione di Collesalvetti, vicino Livorno, dopo l’allarme lanciato dagli amici che, preoccupata dalla mancanza di notizie, hanno provato a contattarlo senza ottenere risposta. I vigili del fuoco avrebbero così fatto irruzione nella sua abitazione dove sarebbe stato già ritrovato senza vita. Il medico legale, giunto sul posto con le forse dell’ordine, avrebbe confermato il decesso per cause naturali. La vita di Solange sarebbe stata troncata, probabilmente, da un malore. Domenica scorsa, il sensitivo si era recato al pronto soccorso per un problema glicemico. Dopo le cure del caso era stato dimesso. Nelle scorse ore, però, un malore avrebbe messo fine alla sua vita.

Chi era Solange, morto per cause naturali

Nato il 59 aprile 1952 col nome di Paolo Bucinelli, Solange avrebbe compiuto 59 anni il prossimo aprile. Aveva cominciato la sua carriera da sensitivo negli anni ’80 e, dopo le prime apparizioni in tv, era diventato un vero personaggio televisivo. Tante le trasmissioni a cui ha partecipato negli anni come La sai l’ultima e Buona Domenica dove lesse la mano a Simona Ventura, a Paola Barale e ad Edwige Fenech. Negli anni, prima di leggere la mano ad un personaggio, lancia quello che è diventato il suo cavallo di battaglia. “Se mi prometti che sei sincera, altrimenti non lo faccio più”, era solito dire. Ha pubblicato anche diversi libri come “Rompi Solange e trovi Paolo“ del 1997, “Io, Solange, vi insegno a leggere la mano e….“ del 2004, “Mani da Vip“ e “Orsacchiotto Corallina… Mamma Solange“ del 2009. Muore il 7 gennaio 2021 per cause naturali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA