Com’è morto Stefano D’Orazio dei Pooh/ Leucemia e Covid la causa della sua scomparsa

Com’è morto Stefano D’Orazio? Lo storico batterista dei Pooh è scomparso all’età di settantadue anni lo scorso novembre. La Leucemia e il Covid-19 lo hanno stroncato, lasciando un vuoto incolmabile nella vita delle persone che lo amano. L’autore, scrittore e strumentista era già ampiamente debilitato dalla leucemia e quando ha dovuto fare i conti con il Covid-19 non ha potuto fare nulla. Stefano D’Orazio, ricordiamo, è stato anche autore all’interno dei Pooh e ha lasciato tutti senza parole quando le sue condizioni si sono aggravate dopo aver contratto il Coronavirus.

Stefano D’Orazio, la sua morte ha sconvolto tutti

Tutti sono rimasti senza parole per la morte di Stefano D’Orazio: dai colleghi ai fan, ma soprattutto i familiari. Dopo la sua scomparsa il mondo dello spettacolo si è compattato per omaggiare lo storico batterista. Ma i messaggi più toccanti sono arrivati dagli amici di sempre. Come Dodi Battaglia: “Quando perdi una persona così cara, soffri da morire, ma non ti rendi conto subito di quello che è successo” .



