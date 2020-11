Com’è morto Stefano d’Orazio?/ La moglie Tiziana Giardoni:”Immunodepresso, poi il Covid 19 e la febbre…”

Com’è morto Stefano d’Orazio? Il batterista dei Pooh si è spento qualche giorno fa lasciando tutti, amici, familiari e fan attoniti davanti a questa notizia. La prima a dare l’annuncio della sua morte è stata Loretta Goggi in diretta a Tale e Quale Show annunciando che il batterista si è spento portato via proprio dal Coronavirus. Purtroppo nessuno sapeva della sua positività, parliamo del pubblico ovviamente, e nemmeno che il Virus è arrivato a complicare un quadro che non era ottimo al 100%. Subito dopo la notizia che fosse stato il Coronavirus ad uccidere Stefano d’Orazio, sono venuti a galla altri elementi confermati nei giorni scorsi dalla moglie Titti, che ha sottolineato il fatto che ormai da un anno Stefano D’Orazio combatteva un po’ con una malattia che ha abbassato le sue difese immunitarie. Proprio per questo quando è arrivato il virus, che ha colpito anche lei, i due si sono rinchiusi in casa ma il loro percorso è stato molto diverso.

Com’è morto Stefano d’Orazio? “Immunodepresso, il Coronavirus lo ha devastato..”

Stefano d’Orazio scherzava con la moglie invitandola ad uscire con le amiche e a lasciarlo a casa da solo, ma lei ammette anche che c’erano davvero degli alti e bassi, l’arrivo di alcune crisi lo lasciavano davvero devastato e senza forze fino a quando non è arrivata la febbre sempre altissima e lui è stato portato in ospedale. Purtroppo quelle sono le ultime cose che ricorderà di lui perché non è stato possibile stringerlo e tenerlo a sé durante i suoi ultimi momenti e non ha potuto dirle addio, proprio come migliaia di italiani in questo periodo difficile. La cosa più straziante è che Tiziana Giardoni, la moglie di Stefano D’Orazio, racconta che quella sera suo marito è andato via di casa spaventato e sconvolto, guardandola intensamente mentre i dottori del 118 lo portavano via mentre lei supplicava di seguirlo perché anche lei positiva ma non c’è stato niente da fare. Lei stessa alla fine ammette che il Coronavirus ha avuto effetti devastanti sul suo corpo per via delle sue condizioni.



