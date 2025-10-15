Chi è Tata Giacobetti, com’è morto il marito di Valeria Fabrizi: “Mi ha sempre rispettata come donna e come artista…".

Il mondo dello spettacolo pullula di artisti che, incrociando i cammini professionali, hanno scoperto la bellezza dell’amore incantando il pubblico; un esempio è senza dubbio rappresentato da Valeria Fabrizi e suo marito Tata Giacobetti, all’anagrafe Giovanni. Lei scrive da decenni pagine memorabili nel mondo della recitazione, lui è stato tra i massimi esponenti della musica italiana; prima figurando tra i fondatori del Quartetto Cetra e nel frattempo imponendosi come musicista magistrale oltre che paroliere.

Chi è Giorgia Giacobetti, figlia di Valeria Fabrizi/ "Mamma è la persona con cui mi diverto di più"

Tata Giacobetti – compianto marito di Valeria Fabrizi – si è affermato sia con la sua voce che con il talento da contrabbassista e paroliere; buona parte dei suoi successi sono ascrivibili proprio alle gesta con il Quartetto Cetra ma tra sodalizi e collaborazioni ha scritto pagine variegate della cultura musicale italiana, anche oltre le gesta della band. Classe 1922, è andato via troppo presto e improvvisamente; era il 2 dicembre del 1988 quando a causa di un infarto miocardico ha lasciato un solco inesorabile nella cultura artistica nostrana e soprattutto nel cuore di Valeria Fabrizi.

Giorgia Giacobetti, chi è la figlia di Valeria Fabrizi: ha un compagno?/ “Figli? Ho perso 2 gravidanze…”

Tata Giacobetti, marito di Valeria Fabrizi: la morte improvvisa e il dolore dell’attrice ancora vivido

Tata Giacobetti è ancora oggi ricordato con estrema nostalgia da Valeria Fabrizi; l’attrice non perde occasione per celebrare la bellezza del loro amore sbocciato negli anni sessanta e consacrato dal sacro vincolo del matrimonio. Un amore durato quasi trent’anni e spezzato solo dall’ingiusto sopraggiungere della morte: “Era il mio uomo ideale, un marito attento, accudente e protettivo. Mi ha sempre rispettata sia come donna che come artista, un cuore generoso…”.

Parole che toccano il cuore quelle di Valeria Fabrizi per il suo compianto marito Tata Giacobetti – all’anagrafe Giovanni – e che mettono in evidenza una nostalgia che non potrà mai sbiadire. “Mi manca tanto” – ha raccontato di recente – “Avevamo organizzato una festa per festeggiare i nostri 25 anni di matrimonio ma è morto pochi mesi prima”. Una doppia amarezza per l’attrice che ha dovuto vivere quell’improvvisa perdita del marito poco prima di una ricorrenza più che lieta e dedicata proprio alla loro splendida unione.

Tata Giacobetti, chi era il marito di Valeria Fabrizi/ Dal primo incontro alla nascita della figlia Giorgia