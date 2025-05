COM’È MORTO TOTO CUTUGNO? LA LUNGA BATTAGLIA COL CANCRO DOPO CHE…

Com’è morto Toto Cutugno e cosa sappiamo della malattia di uno dei più celebri cantautori della musica italiana contemporanea? Nel corso della prima delle due consuete puntate del weekend di “Verissimo”, si tornerà a parlare dell’artista venuto a mancare durante l’estate di due anni fa e il cui ricordo sarà perpetrato questo pomeriggio dal figlio Niko, suo unico erede anche se nato da una storia fuori dal matrimonio del cantante, che si confesserà in una lunga intervista con Silvia Toffanin e probabilmente ripercorrerà anche gli ultimi giorni di vita di quel genitore che l’ha riconosciuto solo dopo alcuni anni. Intanto qui diamo conto dei problemi di salute che hanno contraddistinto l’ultimo periodo della vita del diretto interessato e del cancro che se l’è portato via a 80 anni, raccontando appunto com’è morto Toto Cutugno.

Chi è Mattia Zenzola/ L'ex ballerino di Amici: "sto bene con Benedetta Vari, condividiamo la stessa passione"

Per scoprire qualcosa di più sulla malattia dell’artista nato in Toscana e deceduto nell’agosto del 2023 presso l’Ospedale San Raffaele di Milano dobbiamo fare un piccolo passo indietro: infatti per parlare di com’è morto Toto Cutugno è necessario ricordare innanzitutto che già nel 2007 il cantautore aveva scoperto un tumore alla prostata diagnosticatogli dai medici e che l’aveva costretto non solo a sottoporsi subito a un intervento chirurgico ma pure a una lunga terapia nei mesi successivi. Pare che merito dell’essere intervenuto in tempo sia stato del suo collega e amico Al Bano che gli consigliò una visita specialistica: “Avevo le metastasi del cancro che arrivavano quasi ai reni. Se non mi fossi fatto operare ero finito” aveva raccontato Cutugno, definendosi una sorta di “miracolato” proprio nel corso di una vecchia intervista concessa a “Verissimo”.

Gino Paoli, ex fidanzato Ornella Vanoni: amore e dramma/ Perchè si sono lasciati? "Concentrato su se stesso"

TOTO CUTUGNO, LA SCOPERTA DELLA MALATTIA GRAZIE AD AL BANO CHE…

E poi cos’è successo? Raccontando com’è morto Toto Cutugno si scopre che a stroncarlo sono state le conseguenze di un carcinoma cronico che aveva interessato sempre la prostata: nelle ultime settimane, il cantautore che da poco aveva spento 80 candeline, era stato ricoverato presso la struttura ospedaliera del capoluogo lombardo a seguito di un aggravamento delle sue condizioni, spegnendosi poi il 22 agosto 2023. A dare la notizia del decesso era stato Danilo Mancuso, il suo manager, che aveva parlato alla stampa di una “lunga malattia” che era peggiorata negli ultimi mesi. E sempre nel talk show in onda su Canale 5 Cutugno aveva aggiornato un’ultima volta i fan sulle sue condizioni di salute…

Mario Da Vinci, chi era il padre di Sal Da Vinci/ "Oggi ho una dolcezza che mi gira intorno e penso sia lui…"

Parlando del tumore con cui combatteva da tempo, l’autore di canzoni diventate cult come “L’italiano” e “Voglio andare a vivere in campagna” aveva parlato pure dell’asportazione del rene destro e di come cercasse di far fronte a questa situazione. Parlando di com’è morto Toto Cutugno, infatti, va ricordato che il diretto interessato aveva ammesso di stare meglio ma, con una punta di fatalismo, aveva aggiunto di voler “vivere la vita al massimo e godermela: devo stare sotto controllo e non posso camminare tanto”, spiegando anche che nella sua attività concertistica era costretto a usare uno sgabello. E in un’intervista concessa al ‘Corriere della Sera’, Niko Cutugno aveva raccontato la malattia dal suo punto di vista: “Lui ha scoperto il tumore quando io avevo 18 anni. Faceva la chemioterapia in settimana e poi nei fine settimana faceva i suoi concerti” aveva detto il figlio, rivelando che anche quando il genitore aveva perso i capelli, “si inventò che era per una fiction”.