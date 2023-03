Com’è morto Vittorio De Sica, il padre di Christian De Sica/ Carriera e curiosità

Vittorio De Sica, pilastro del neorealismo cinematografico italiano

Se il cinema italiano è riconosciuto nel mondo come serbatoio di talenti e pellicole di successo lo si deve senza dubbio ad attori e registi capaci di scrivere la storia della cultura cinematografica italiana. Dagli anni ’80 ad oggi un pilastro del grande schermo è stato ed è ancora Christian De Sica, ma forse ancor più rilevanti sono state le gesta del padre, Vittorio De Sica. Nato nel 1901, è riuscito ad imprimere una firma indelebile nel cinema italiano sia come attore che come regista.

Vittorio De Sica ha mosso i primi passi con l’arte della recitazione a ridosso degli anni ’20, coltivando con dedizione la sua passione tra piccoli e grandi teatri. Pochi anni dopo arriverà il debutto cinematografico che lo vedrà imporsi come uno dei maggiori rappresentanti del neorealismo italiano. Dalla commedia all’italiana a pellicole di spessore dal punto di vista introspettivo; Vittorio De Sica ha impreziosito la sua carriera con pellicole ancora oggi manifesto di un cinema senza tempo. Da Ladri di biciclette a Il giardino dei Finzi Contini, il padre di Christian De Sica arrivò ad ottenere l’ambito Premio Oscar.

Vittorio De Sica, i due matrimoni e il ricordo del figlio Christian De Sica

La storia professionale e di vita di Vittorio De Sica, Padre di Christian De Sica, si interrompe bruscamente nel 1974 all’età di 73 anni. Per anni aveva lottato contro un tumore ai polmoni, malattia che lo ha portato alla morte lasciando un vuoto incolmabile nell’arte cinematografica così come nel cuore dei suoi affetti più cari. Vittorio De Sica ha infatti avuto due grandi amori che gli hanno permesso di formare una grande famiglia allargata.

Il primo amore di Vittorio De Sica è stato Giuditta Rissone, attrice come lui seppur dal minore seguito. La passione tra i due portò alla nascita della primogenita del regista Emi, ma poco tempo dopo la relazione tra loro arrivò al capolinea. Il cuore dell’attore tornò poi a battere per l’interprete spagnola Maria Mercader con il quale ha condiviso tutto fino agli ultimi attimi di vita. Proprio dalla relazione con l’attrice è nato Christian, secondo figlio di Vittorio De Sica, oltre al terzogenito Manuel. Nel corso degli anni sono emersi numerosi dettagli in merito al rapporto dell’attore con i suoi figli, soprattutto grazie all’amato Christian De Sica. Quest’ultimo non ha mai fatto mistero del vizio del gioco paterno, spiegando anche come per lui non fosse un reale problema. L’attore accettava che il padre spendesse i propri soldi, in quanto suoi, nel modo che meglio credeva, senza però nascondere i rimorsi quando purtroppo il grande Vittorio De Sica è passato a miglior vita.

